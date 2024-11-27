https://ria.ru/20241127/genkonsulstvo-1985972776.html
Киев хочет получить помещение бывшего генконсульства России в Познани
Киев хочет получить помещение бывшего генконсульства России в Познани - РИА Новости, 27.11.2024
Киев хочет получить помещение бывшего генконсульства России в Познани
Украина заинтересована в получении в пользование помещения бывшего российского генконсульства в Познани, заявил глава украинского МИД Андрей Сибига. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:27
2024-11-27T12:27
2024-11-27T12:27
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Украина заинтересована в получении в пользование помещения бывшего российского генконсульства в Познани, заявил глава украинского МИД Андрей Сибига. "Украина заинтересована в получении в пользование помещения бывшего российского генконсульства в Познани... Мы уже отправили официальную ноту польской стороне с соответствующей записью и ждем конкретных деталей. В Великопольском воеводстве находится немало граждан Украины, поэтому мы рассматриваем Познань как одну из возможных локаций для расширения консульского присутствия в Польше", - сказал Сибига в интервью агентству Укринформ. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. Польские власти дали время на закрытие консульства и выезда дипломатов до 30 ноября.
https://ria.ru/20241119/sikorskiy-1984649291.html
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в мире, познань, украина, польша, андрей сибига, радослав сикорский
В мире, Познань, Украина, Польша, Андрей Сибига, Радослав Сикорский
Киев хочет получить помещение бывшего генконсульства России в Познани
Сибига: Киев заинтересован в помещении бывшего генконсульства России в Познани