https://ria.ru/20241127/gaz-1986102461.html

Путин и Токаев отметили роль природного газа в справедливом энергопереходе

Путин и Токаев отметили роль природного газа в справедливом энергопереходе - РИА Новости, 27.11.2024

Путин и Токаев отметили роль природного газа в справедливом энергопереходе

РФ и Казахстан отмечают, что природный газ играет важную роль в реализации справедливого энергоперехода. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T20:36

2024-11-27T20:36

2024-11-27T20:36

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

экономика

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. РФ и Казахстан отмечают, что природный газ играет важную роль в реализации справедливого энергоперехода. Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано на сайте Кремля. "Стороны подчеркивают необходимость гарантировать безопасность критически важной трансграничной энергетической инфраструктуры в целях обеспечения стабильности и надежности поставок ресурсов. Особо отмечают роль природного газа как важнейшего переходного топлива в реализации справедливых, поэтапных и сбалансированных энергопереходов", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985633293.html

россия

казахстан

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, экономика