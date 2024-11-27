Путин и Токаев отметили роль природного газа в справедливом энергопереходе
РФ и Казахстан считают роль природного газа в справедливом энергопереходе важной
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии подписания совместных документов в Астане
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии подписания совместных документов в Астане
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. РФ и Казахстан отмечают, что природный газ играет важную роль в реализации справедливого энергоперехода.
Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны подчеркивают необходимость гарантировать безопасность критически важной трансграничной энергетической инфраструктуры в целях обеспечения стабильности и надежности поставок ресурсов. Особо отмечают роль природного газа как важнейшего переходного топлива в реализации справедливых, поэтапных и сбалансированных энергопереходов", - говорится в заявлении.
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