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В Приднестровье предупредили о риске остаться без российского газа - РИА Новости, 27.11.2024
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14:57 27.11.2024 (обновлено: 14:59 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/gaz-1986009542.html
В Приднестровье предупредили о риске остаться без российского газа
В Приднестровье предупредили о риске остаться без российского газа - РИА Новости, 27.11.2024
В Приднестровье предупредили о риске остаться без российского газа
Непризнанная Приднестровская Молдавская республика рискует остаться без поставок российского газа с января 2025 года, заявил в среду на заседании правительства... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T14:57
2024-11-27T14:59
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КИШИНЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Непризнанная Приднестровская Молдавская республика рискует остаться без поставок российского газа с января 2025 года, заявил в среду на заседании правительства глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов. Ранее в среду Парликов заявил, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа ПМР после нового года. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Накануне молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что прекращение поставок российского газа в Приднестровье было бы не просто кризисом, а настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии. "Мы уже должны готовиться к кризису. Сценарий, при котором Приднестровье может остаться без российского газа, остаётся реальным. Нет гарантии, что Украина нас послушает. Все это может привести к серьёзным проблемам для Приднестровья, а для правого берега — к повышению цен на электроэнергию", - отметил Парликов. Министр подчеркнул, что Молдавия может оказаться в ситуации, когда будет вынуждена закупать электроэнергию не с левого берега Днестра, где расположена Молдавская ГРЭС, а из других источников. "Это означает, что нам придется покупать электроэнергию где-то еще и повышать цену на электроэнергию", - добавил Парликов. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
https://ria.ru/20241127/gazprom-1985981244.html
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молдавия, кишинев, украина, газпром, молдовагаз, в мире, россия
Молдавия, Кишинев, Украина, Газпром, Молдовагаз, В мире, Россия
В Приднестровье предупредили о риске остаться без российского газа

Глава Минэнерго Молдавии: Приднестровье рискует остаться без российского газа

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Непризнанная Приднестровская Молдавская республика рискует остаться без поставок российского газа с января 2025 года, заявил в среду на заседании правительства глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов.
Ранее в среду Парликов заявил, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа ПМР после нового года. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Накануне молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что прекращение поставок российского газа в Приднестровье было бы не просто кризисом, а настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
"Газпром" предложил Кишиневу провести переговоры с Киевом по транзиту газа
Вчера, 13:21
"Мы уже должны готовиться к кризису. Сценарий, при котором Приднестровье может остаться без российского газа, остаётся реальным. Нет гарантии, что Украина нас послушает. Все это может привести к серьёзным проблемам для Приднестровья, а для правого берега — к повышению цен на электроэнергию", - отметил Парликов.
Министр подчеркнул, что Молдавия может оказаться в ситуации, когда будет вынуждена закупать электроэнергию не с левого берега Днестра, где расположена Молдавская ГРЭС, а из других источников.
"Это означает, что нам придется покупать электроэнергию где-то еще и повышать цену на электроэнергию", - добавил Парликов.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
В Молдавии назвали прекращение поставок газа в Приднестровье катастрофой
26 ноября, 17:38
 
МолдавияКишиневУкраинаГазпромМолдовагазВ миреРоссия
 
 
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