В Приднестровье предупредили о риске остаться без российского газа
Глава Минэнерго Молдавии: Приднестровье рискует остаться без российского газа
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Непризнанная Приднестровская Молдавская республика рискует остаться без поставок российского газа с января 2025 года, заявил в среду на заседании правительства глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов.
Ранее в среду Парликов заявил, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа ПМР после нового года. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Накануне молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что прекращение поставок российского газа в Приднестровье было бы не просто кризисом, а настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии.
"Мы уже должны готовиться к кризису. Сценарий, при котором Приднестровье может остаться без российского газа, остаётся реальным. Нет гарантии, что Украина нас послушает. Все это может привести к серьёзным проблемам для Приднестровья, а для правого берега — к повышению цен на электроэнергию", - отметил Парликов.
Министр подчеркнул, что Молдавия может оказаться в ситуации, когда будет вынуждена закупать электроэнергию не с левого берега Днестра, где расположена Молдавская ГРЭС, а из других источников.
"Это означает, что нам придется покупать электроэнергию где-то еще и повышать цену на электроэнергию", - добавил Парликов.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.