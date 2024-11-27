https://ria.ru/20241127/fursenko-1986099674.html

Фурсенко призвал к изменению психологии потребителей биотехнологий

Фурсенко призвал к изменению психологии потребителей биотехнологий - РИА Новости, 27.11.2024

Фурсенко призвал к изменению психологии потребителей биотехнологий

Внедрение биотехнологий в экономику должно сопровождаться изменением психологии их потребителей, считает помощник президента РФ Андрей Фурсенко. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T20:16

2024-11-27T20:16

2024-11-27T20:16

наука

россия

андрей фурсенко

общество

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СИРИУС, 27 ноя - РИА Новости. Внедрение биотехнологий в экономику должно сопровождаться изменением психологии их потребителей, считает помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Выступая на сессии "Биоэкономика: первый этап создания природоподобной техносферы" IV Конгресса молодых ученых, Фурсенко отметил, что биоэкономика перешла от только научного знания к практике - биотехнологии применяются в энергетике, сельском хозяйстве, медицине, пищевой промышленности. "Это непростая работа чисто научная, непростая работа превращения в инновации на основе этой науки. Но еще более сложная - работа с точки зрения изменения психологии", - добавил Фурсенко. РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.

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россия, андрей фурсенко, общество