https://ria.ru/20241127/fsb-1985903188.html
ФСБ опубликовала документы о зверствах латышских карателей
ФСБ опубликовала документы о зверствах латышских карателей - РИА Новости, 27.11.2024
ФСБ опубликовала документы о зверствах латышских карателей
ФСБ России опубликовала рассекреченный архивный документ о том, как латышские каратели, служившие гитлеровцам, 80 лет назад в Великую Отечественную войну... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T01:36
2024-11-27T01:36
2024-11-27T01:36
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ФСБ России опубликовала рассекреченный архивный документ о том, как латышские каратели, служившие гитлеровцам, 80 лет назад в Великую Отечественную войну зверски казнили женщин и детей на оккупированных землях Белоруссии. В годы войны коллаборационистские формирования, созданные гитлеровскими оккупационными властями в Латвии, отметились беспримерной жестокостью по отношению к мирному населению на территории Белоруссии, России и Польши. В числе латышских карательных подразделений были так называемые "полицейские батальоны" – военизированные подразделения, сформированные германским военным командованием на территории оккупированной Латвии из местной вспомогательной полиции, бывших "айзсаргов", добровольцев и мобилизованных. Каждый батальон включал в себя примерно от 500 до 800 человек. Впоследствии участники полицейских батальонов послужили основой для формирования гитлеровцами Латышского добровольческого легиона СС, затем 15-й и 19-й латышских добровольческих дивизий СС. Германское командование активно использовало латышские полицейские батальоны в охране еврейских гетто и концлагерей, а также в карательных операциях против мирного населения и партизан. В 1943–1944 годах латышские полицейские батальоны были привлечены немцами для контрпартизанских операций на временно оккупированной территории Белорусской ССР. В числе других латышских карателей в Белоруссии действовал 318-й латышский полицейский батальон (командир – оберштурмбаннфюрер СС Альберт Клейнберг). После разгрома немецко-фашистских войск в Белоруссии и Прибалтике многие латышские добровольцы СС разбежались и попытались уйти от возмездия. Часть из них ушла со своими немецкими хозяевами, а были и те, кого призвали на службу в Красную армию. Одного из таких нацистских прихвостней выявили и задержали советские военные контрразведчики. В поле зрения сотрудников Отдела контрразведки (ОКР) "Смерш" 20-го Управления оборонительного строительства (УОС) Резерва Главного командования (РГК) попал военный строитель Янис Апсе - он служил в латышском полицейском батальоне. В ходе следствия Апсе показал, что за время службы в 318-м латышском полицейском батальоне в 1944 году принимал участие в карательных операциях против мирных жителей и советских партизан в Полоцкой области БССР, лично участвовал в зверских расправах над детьми, женщинами и стариками. Для подтверждения показаний Апсе в Белоруссию был командирован оперативный работник Отдела контрразведки "Смерш", который на месте опросил свидетелей преступлений латышских карателей. ОКР "Смерш" 20-го УОС РГК 19 марта 1945 года направил начальнику Управления контрразведки "Смерш" 2-го Прибалтийского фронта генерал-лейтенанту Николаю Железникову спецсообщение об аресте латышского карателя Яниса Апсе. ФСБ опубликовала фотокопию этого документа. "Из документов, полученных в Дрисском и Ветринском РО НКГБ видно следующее: За время прохождения карательной экспедиции в Дрисском районе уничтожено 177 населенных пунктов, 3260 домов, свыше 15 тысяч человек сожжено, зверски расстреляно и угнано на каторжные работы в Германию", - говорилось в сообщении. "В Россицком сельсовете полностью уничтожены населенные пункты, из 3978 человек населения осталось только 150 человек, а остальные были сожжены и расстреляны. В Ветринском районе было уничтожено 93 населенных пункта (3700 жилых домов колхозников, рабочих и служащих). Расстреляно и сожжено только мирного населения около 4500 человек", - отмечали "смершевцы". На допросе 18 февраля 1945 года бывший капрал Янис Апсе дал показания о своем личном участии в карательной деятельности: "Во время моего участия в истреблениях нами было убито около тысячи человек партизан, а также примерно до одной тысячи детей и женщин... Во время прочески лесов и деревень мало убивали партизан, а больше всего брали живьем, а затем загоняли женщин и детей в бункеры, где уничтожали гранатами". Фотокопию протокола также публикует ФСБ. "Кроме того, жгли на кострах, партизан вешали... По истреблению населения, а также партизан был приказ командира нашего батальона подполковника Кленберг, по национальности латыш", - показывал Апсе. Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходивших службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны. В целом, под Латышским легионом СС следует понимать соединение войск СС непостоянного характера, в состав которого в разные периоды времени входили все латышские формирования в составе СС и полиции, включая латышские полицейские батальоны, а также 15-ю и 19-ю латышские добровольческие дивизии Ваффен СС. К настоящему времени установлен целый ряд преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны подразделениями, входившими в состав Латышского легиона СС, которые можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности.
https://ria.ru/20240907/dokumenty-1971314701.html
https://ria.ru/20240307/pobediteli-1931607607.html
https://ria.ru/20240601/arkhivy-1949807830.html
https://ria.ru/20240326/sprogis-1935786663.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, латвия, россия, генрих гиммлер, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), олимпийский комитет россии (окр), общество
Белоруссия, Латвия, Россия, Генрих Гиммлер, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Олимпийский комитет России (ОКР), Общество
ФСБ опубликовала документы о зверствах латышских карателей
ФСБ опубликовала архивный документ о зверствах латышских карателей 80 лет назад
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ФСБ России опубликовала рассекреченный архивный документ о том, как латышские каратели, служившие гитлеровцам, 80 лет назад в Великую Отечественную войну зверски казнили женщин и детей на оккупированных землях Белоруссии.
В годы войны коллаборационистские формирования, созданные гитлеровскими оккупационными властями в Латвии
, отметились беспримерной жестокостью по отношению к мирному населению на территории Белоруссии
, России
и Польши
.
В числе латышских карательных подразделений были так называемые "полицейские батальоны" – военизированные подразделения, сформированные германским военным командованием на территории оккупированной Латвии из местной вспомогательной полиции, бывших "айзсаргов", добровольцев и мобилизованных. Каждый батальон включал в себя примерно от 500 до 800 человек.
Впоследствии участники полицейских батальонов послужили основой для формирования гитлеровцами Латышского добровольческого легиона СС, затем 15-й и 19-й латышских добровольческих дивизий СС.
Германское командование активно использовало латышские полицейские батальоны в охране еврейских гетто и концлагерей, а также в карательных операциях против мирного населения и партизан.
В 1943–1944 годах латышские полицейские батальоны были привлечены немцами для контрпартизанских операций на временно оккупированной территории Белорусской ССР. В числе других латышских карателей в Белоруссии действовал 318-й латышский полицейский батальон (командир – оберштурмбаннфюрер СС Альберт Клейнберг).
После разгрома немецко-фашистских войск в Белоруссии и Прибалтике
многие латышские добровольцы СС разбежались и попытались уйти от возмездия. Часть из них ушла со своими немецкими хозяевами, а были и те, кого призвали на службу в Красную армию.
Одного из таких нацистских прихвостней выявили и задержали советские военные контрразведчики. В поле зрения сотрудников Отдела контрразведки (ОКР
) "Смерш" 20-го Управления оборонительного строительства (УОС) Резерва Главного командования (РГК) попал военный строитель Янис Апсе - он служил в латышском полицейском батальоне.
В ходе следствия Апсе показал, что за время службы в 318-м латышском полицейском батальоне в 1944 году принимал участие в карательных операциях против мирных жителей и советских партизан в Полоцкой области БССР, лично участвовал в зверских расправах над детьми, женщинами и стариками.
Для подтверждения показаний Апсе в Белоруссию был командирован оперативный работник Отдела контрразведки "Смерш", который на месте опросил свидетелей преступлений латышских карателей.
ОКР "Смерш" 20-го УОС РГК 19 марта 1945 года направил начальнику Управления контрразведки "Смерш" 2-го Прибалтийского фронта генерал-лейтенанту Николаю Железникову спецсообщение об аресте латышского карателя Яниса Апсе. ФСБ
опубликовала фотокопию этого документа.
"Из документов, полученных в Дрисском и Ветринском РО НКГБ видно следующее: За время прохождения карательной экспедиции в Дрисском районе уничтожено 177 населенных пунктов, 3260 домов, свыше 15 тысяч человек сожжено, зверски расстреляно и угнано на каторжные работы в Германию", - говорилось в сообщении.
"В Россицком сельсовете полностью уничтожены населенные пункты, из 3978 человек населения осталось только 150 человек, а остальные были сожжены и расстреляны. В Ветринском районе было уничтожено 93 населенных пункта (3700 жилых домов колхозников, рабочих и служащих). Расстреляно и сожжено только мирного населения около 4500 человек", - отмечали "смершевцы".
На допросе 18 февраля 1945 года бывший капрал Янис Апсе дал показания о своем личном участии в карательной деятельности: "Во время моего участия в истреблениях нами было убито около тысячи человек партизан, а также примерно до одной тысячи детей и женщин... Во время прочески лесов и деревень мало убивали партизан, а больше всего брали живьем, а затем загоняли женщин и детей в бункеры, где уничтожали гранатами". Фотокопию протокола также публикует ФСБ.
"Кроме того, жгли на кострах, партизан вешали... По истреблению населения, а также партизан был приказ командира нашего батальона подполковника Кленберг, по национальности латыш", - показывал Апсе.
Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии
в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер
24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходивших службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны.
В целом, под Латышским легионом СС следует понимать соединение войск СС непостоянного характера, в состав которого в разные периоды времени входили все латышские формирования в составе СС и полиции, включая латышские полицейские батальоны, а также 15-ю и 19-ю латышские добровольческие дивизии Ваффен СС.
К настоящему времени установлен целый ряд преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны подразделениями, входившими в состав Латышского легиона СС, которые можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности.