https://ria.ru/20241127/fsb-1985903188.html

ФСБ опубликовала документы о зверствах латышских карателей

ФСБ опубликовала документы о зверствах латышских карателей - РИА Новости, 27.11.2024

ФСБ опубликовала документы о зверствах латышских карателей

ФСБ России опубликовала рассекреченный архивный документ о том, как латышские каратели, служившие гитлеровцам, 80 лет назад в Великую Отечественную войну... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T01:36

2024-11-27T01:36

2024-11-27T01:36

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ФСБ России опубликовала рассекреченный архивный документ о том, как латышские каратели, служившие гитлеровцам, 80 лет назад в Великую Отечественную войну зверски казнили женщин и детей на оккупированных землях Белоруссии. В годы войны коллаборационистские формирования, созданные гитлеровскими оккупационными властями в Латвии, отметились беспримерной жестокостью по отношению к мирному населению на территории Белоруссии, России и Польши. В числе латышских карательных подразделений были так называемые "полицейские батальоны" – военизированные подразделения, сформированные германским военным командованием на территории оккупированной Латвии из местной вспомогательной полиции, бывших "айзсаргов", добровольцев и мобилизованных. Каждый батальон включал в себя примерно от 500 до 800 человек. Впоследствии участники полицейских батальонов послужили основой для формирования гитлеровцами Латышского добровольческого легиона СС, затем 15-й и 19-й латышских добровольческих дивизий СС. Германское командование активно использовало латышские полицейские батальоны в охране еврейских гетто и концлагерей, а также в карательных операциях против мирного населения и партизан. В 1943–1944 годах латышские полицейские батальоны были привлечены немцами для контрпартизанских операций на временно оккупированной территории Белорусской ССР. В числе других латышских карателей в Белоруссии действовал 318-й латышский полицейский батальон (командир – оберштурмбаннфюрер СС Альберт Клейнберг). После разгрома немецко-фашистских войск в Белоруссии и Прибалтике многие латышские добровольцы СС разбежались и попытались уйти от возмездия. Часть из них ушла со своими немецкими хозяевами, а были и те, кого призвали на службу в Красную армию. Одного из таких нацистских прихвостней выявили и задержали советские военные контрразведчики. В поле зрения сотрудников Отдела контрразведки (ОКР) "Смерш" 20-го Управления оборонительного строительства (УОС) Резерва Главного командования (РГК) попал военный строитель Янис Апсе - он служил в латышском полицейском батальоне. В ходе следствия Апсе показал, что за время службы в 318-м латышском полицейском батальоне в 1944 году принимал участие в карательных операциях против мирных жителей и советских партизан в Полоцкой области БССР, лично участвовал в зверских расправах над детьми, женщинами и стариками. Для подтверждения показаний Апсе в Белоруссию был командирован оперативный работник Отдела контрразведки "Смерш", который на месте опросил свидетелей преступлений латышских карателей. ОКР "Смерш" 20-го УОС РГК 19 марта 1945 года направил начальнику Управления контрразведки "Смерш" 2-го Прибалтийского фронта генерал-лейтенанту Николаю Железникову спецсообщение об аресте латышского карателя Яниса Апсе. ФСБ опубликовала фотокопию этого документа. "Из документов, полученных в Дрисском и Ветринском РО НКГБ видно следующее: За время прохождения карательной экспедиции в Дрисском районе уничтожено 177 населенных пунктов, 3260 домов, свыше 15 тысяч человек сожжено, зверски расстреляно и угнано на каторжные работы в Германию", - говорилось в сообщении. "В Россицком сельсовете полностью уничтожены населенные пункты, из 3978 человек населения осталось только 150 человек, а остальные были сожжены и расстреляны. В Ветринском районе было уничтожено 93 населенных пункта (3700 жилых домов колхозников, рабочих и служащих). Расстреляно и сожжено только мирного населения около 4500 человек", - отмечали "смершевцы". На допросе 18 февраля 1945 года бывший капрал Янис Апсе дал показания о своем личном участии в карательной деятельности: "Во время моего участия в истреблениях нами было убито около тысячи человек партизан, а также примерно до одной тысячи детей и женщин... Во время прочески лесов и деревень мало убивали партизан, а больше всего брали живьем, а затем загоняли женщин и детей в бункеры, где уничтожали гранатами". Фотокопию протокола также публикует ФСБ. "Кроме того, жгли на кострах, партизан вешали... По истреблению населения, а также партизан был приказ командира нашего батальона подполковника Кленберг, по национальности латыш", - показывал Апсе. Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходивших службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны. В целом, под Латышским легионом СС следует понимать соединение войск СС непостоянного характера, в состав которого в разные периоды времени входили все латышские формирования в составе СС и полиции, включая латышские полицейские батальоны, а также 15-ю и 19-ю латышские добровольческие дивизии Ваффен СС. К настоящему времени установлен целый ряд преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны подразделениями, входившими в состав Латышского легиона СС, которые можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности.

https://ria.ru/20240907/dokumenty-1971314701.html

https://ria.ru/20240307/pobediteli-1931607607.html

https://ria.ru/20240601/arkhivy-1949807830.html

https://ria.ru/20240326/sprogis-1935786663.html

https://ria.ru/20240307/arkhivy-1931609373.html

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Дарья Буймова

белоруссия, латвия, россия, генрих гиммлер, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), олимпийский комитет россии (окр), общество