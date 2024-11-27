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Фицо принял приглашение Путина посетить празднование 9 Мая - РИА Новости, 27.11.2024
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12:58 27.11.2024 (обновлено: 15:20 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/fitso-1985977709.html
Фицо принял приглашение Путина посетить празднование 9 Мая
Фицо принял приглашение Путина посетить празднование 9 Мая - РИА Новости, 27.11.2024
Фицо принял приглашение Путина посетить празднование 9 Мая
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил в социальных сетях, что принял официальное приглашение от президента России Владимира Путина на празднование... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:58
2024-11-27T15:20
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роберт фицо
вооруженные силы украины
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БРАТИСЛАВА, 27 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил в социальных сетях, что принял официальное приглашение от президента России Владимира Путина на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "У меня, как у главы правительства Словакии, исключительный интерес присутствовать на официальных торжествах по случаю победы над фашизмом 9 мая 2025 года в Москве", — написал он.Премьер-министр добавил, что с радостью принял приглашение.В начале октября Фицо объявил о готовности посетить Москву в следующем году по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Он тогда отметил, что не позволит забыть, откуда пришла свобода. В ноябре премьер Словакии заявил, что отвергает русофобию и подтвердил готовность к нормализации отношений с Москвой, когда это будет возможно.Фицо неоднократно выступал против поставок оружия ВСУ, а также говорил, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны.
https://ria.ru/20241121/serbija-1985029739.html
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словакия, москва, в мире, россия, владимир путин, роберт фицо, вооруженные силы украины, нато
Словакия, Москва, В мире, Россия, Владимир Путин, Роберт Фицо, Вооруженные силы Украины, НАТО
Фицо принял приглашение Путина посетить празднование 9 Мая

Фицо принял приглашение от Путина для участия в праздновании 9 Мая в Москве

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Роберт Фицо
Владимир Путин и Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Владимир Путин и Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 27 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил в социальных сетях, что принял официальное приглашение от президента России Владимира Путина на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"У меня, как у главы правительства Словакии, исключительный интерес присутствовать на официальных торжествах по случаю победы над фашизмом 9 мая 2025 года в Москве", — написал он.
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Сербия с нетерпением ждет 9 Мая в следующем году, заявил министр Попович
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Премьер-министр добавил, что с радостью принял приглашение.
В начале октября Фицо объявил о готовности посетить Москву в следующем году по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Он тогда отметил, что не позволит забыть, откуда пришла свобода.
В ноябре премьер Словакии заявил, что отвергает русофобию и подтвердил готовность к нормализации отношений с Москвой, когда это будет возможно.
Фицо неоднократно выступал против поставок оружия ВСУ, а также говорил, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны.
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СловакияМоскваВ миреРоссияВладимир ПутинРоберт ФицоВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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