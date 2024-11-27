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Экс-информатора ФБР по делу Байдена обвинили в неуплате налогов - РИА Новости, 27.11.2024
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12:00 27.11.2024
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Экс-информатора ФБР по делу Байдена обвинили в неуплате налогов
Экс-информатора ФБР по делу Байдена обвинили в неуплате налогов - РИА Новости, 27.11.2024
Экс-информатора ФБР по делу Байдена обвинили в неуплате налогов
Бывший информатор ФБР Александр Смирнов, которого обвиняют в даче ложных показаний на президента США Джо Байдена, подозревается в уклонении от уплаты налогов в... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:00
2024-11-27T12:00
в мире
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Бывший информатор ФБР Александр Смирнов, которого обвиняют в даче ложных показаний на президента США Джо Байдена, подозревается в уклонении от уплаты налогов в период с 2020 по 2022 годы, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на судебные документы. "Бывшему информатору ФБР ... предъявлено новое отдельное обвинение, связанное с налогами... Александр Смирнов, как утверждается, уклонился от уплаты налогов с более чем двух миллионов долларов дохода, полученного им из разных источников в период с 2020 по 2022 год", - говорится в материале телеканала. По информации телеканала, в обвинительном заключении говорится, что Смирнов, в тот же период, когда якобы давал ложные показания о семье президента США Джо Байдена, вел "роскошный образ жизни". Минюст США ранее предъявил 43-летнему Смирнову обвинения по двум пунктам, в том числе в передаче порочащих достоинство других лиц ложных сведений. В обвинительном заключении речь идет о том, что в июне 2020 года Смирнов заявил правоохранителям о получении за несколько лет до этого от топ-менеджеров украинской компании Burisma данных о якобы найме Хантера Байдена и даче взятки как ему, так и его отцу "для защиты от всех видов проблем". Со слов обвиняемого предполагалось, что Байден-старший использует свое служебное влияние, чтобы добиться прекращения имевшего место расследования в отношении компании, а также "разобраться с тогдашним генеральным прокурором Украины", информировал минюст. Смирнов был задержан властями 14 февраля в аэропорту Лас-Вегаса, куда он прибыл на самолете из-за рубежа. Максимально грозящее наказание мужчине по данному делу - 25 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240208/dokumenty-1926055877.html
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в мире, сша, лас-вегас, александр смирнов, джо байден, хантер байден, фбр
В мире, США, Лас-Вегас, Александр Смирнов, Джо Байден, Хантер Байден, ФБР
Экс-информатора ФБР по делу Байдена обвинили в неуплате налогов

ABC News: экс-информатора ФБР Смирнова обвинили в уклонении от уплаты налогов

© AP Photo / John MinchilloАгент ФБР
Агент ФБР - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / John Minchillo
Агент ФБР . Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Бывший информатор ФБР Александр Смирнов, которого обвиняют в даче ложных показаний на президента США Джо Байдена, подозревается в уклонении от уплаты налогов в период с 2020 по 2022 годы, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на судебные документы.
"Бывшему информатору ФБР ... предъявлено новое отдельное обвинение, связанное с налогами... Александр Смирнов, как утверждается, уклонился от уплаты налогов с более чем двух миллионов долларов дохода, полученного им из разных источников в период с 2020 по 2022 год", - говорится в материале телеканала.
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По информации телеканала, в обвинительном заключении говорится, что Смирнов, в тот же период, когда якобы давал ложные показания о семье президента США Джо Байдена, вел "роскошный образ жизни".
Минюст США ранее предъявил 43-летнему Смирнову обвинения по двум пунктам, в том числе в передаче порочащих достоинство других лиц ложных сведений. В обвинительном заключении речь идет о том, что в июне 2020 года Смирнов заявил правоохранителям о получении за несколько лет до этого от топ-менеджеров украинской компании Burisma данных о якобы найме Хантера Байдена и даче взятки как ему, так и его отцу "для защиты от всех видов проблем".
Со слов обвиняемого предполагалось, что Байден-старший использует свое служебное влияние, чтобы добиться прекращения имевшего место расследования в отношении компании, а также "разобраться с тогдашним генеральным прокурором Украины", информировал минюст.
Смирнов был задержан властями 14 февраля в аэропорту Лас-Вегаса, куда он прибыл на самолете из-за рубежа. Максимально грозящее наказание мужчине по данному делу - 25 лет тюрьмы.
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В миреСШАЛас-ВегасАлександр СмирновДжо БайденХантер БайденФБР
 
 
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