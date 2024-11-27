Экс-информатора ФБР по делу Байдена обвинили в неуплате налогов
ABC News: экс-информатора ФБР Смирнова обвинили в уклонении от уплаты налогов
© AP Photo / John MinchilloАгент ФБР
© AP Photo / John Minchillo
Агент ФБР . Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Бывший информатор ФБР Александр Смирнов, которого обвиняют в даче ложных показаний на президента США Джо Байдена, подозревается в уклонении от уплаты налогов в период с 2020 по 2022 годы, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на судебные документы.
"Бывшему информатору ФБР ... предъявлено новое отдельное обвинение, связанное с налогами... Александр Смирнов, как утверждается, уклонился от уплаты налогов с более чем двух миллионов долларов дохода, полученного им из разных источников в период с 2020 по 2022 год", - говорится в материале телеканала.
По информации телеканала, в обвинительном заключении говорится, что Смирнов, в тот же период, когда якобы давал ложные показания о семье президента США Джо Байдена, вел "роскошный образ жизни".
Минюст США ранее предъявил 43-летнему Смирнову обвинения по двум пунктам, в том числе в передаче порочащих достоинство других лиц ложных сведений. В обвинительном заключении речь идет о том, что в июне 2020 года Смирнов заявил правоохранителям о получении за несколько лет до этого от топ-менеджеров украинской компании Burisma данных о якобы найме Хантера Байдена и даче взятки как ему, так и его отцу "для защиты от всех видов проблем".
Со слов обвиняемого предполагалось, что Байден-старший использует свое служебное влияние, чтобы добиться прекращения имевшего место расследования в отношении компании, а также "разобраться с тогдашним генеральным прокурором Украины", информировал минюст.
Смирнов был задержан властями 14 февраля в аэропорту Лас-Вегаса, куда он прибыл на самолете из-за рубежа. Максимально грозящее наказание мужчине по данному делу - 25 лет тюрьмы.
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