https://ria.ru/20241127/evro-1986028837.html

Курс евро на валютном рынке Forex превысил 120 рублей

Курс евро на валютном рынке Forex превысил 120 рублей - РИА Новости, 27.11.2024

Курс евро на валютном рынке Forex превысил 120 рублей

Курс евро на международном внебиржевом валютном рынке Forex превысил 120 рублей впервые с 22 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T16:08

2024-11-27T16:08

2024-11-27T16:32

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Курс евро на международном внебиржевом валютном рынке Forex превысил 120 рублей впервые с 22 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16:13 по московскому времени рост европейской валюты составил 8,95% — до 120,57 рубля. Доллар при этом дорожал на 8,52% — до 114,4962 рубля.С начала недели курс евро к рублю вырос почти на 10,9%, а с начала ноября — примерно на 13,8%.США 12 июня расширили санкции против России, включив в черный список Московскую биржу и Национальный клиринговый центр. Торги американским долларом, евро и гонконгским долларом на площадке приостановили и перенесли на внебиржевой рынок.С 13 июня ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и данных внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.Рекордных показателей доллар и евро достигли в марте 2022 года. Тогда стоимость американской валюты доходила до 121,53 рубля, европейской — до 132,42 рубля.

https://ria.ru/20241119/nabiullina-1984607606.html

https://ria.ru/20241122/inflyatsiya-1985144795.html

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экономика, московская биржа