Рейтинг@Mail.ru
Ермак сделал новое заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:26 27.11.2024 (обновлено: 16:27 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/ermak-1986032082.html
Ермак сделал новое заявление о переговорах с Россией
Ермак сделал новое заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 27.11.2024
Ермак сделал новое заявление о переговорах с Россией
Переговоры по урегулированию украинского конфликта возможны только при условии возвращения границ Украины к состоянию до начала СВО, заявил глава офиса... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T16:26
2024-11-27T16:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
андрей ермак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:42:3072:1769_1920x0_80_0_0_756eaf8879e6f0cbc880ed84b6566c18.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Переговоры по урегулированию украинского конфликта возможны только при условии возвращения границ Украины к состоянию до начала СВО, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в статье для шведского издания Dagens industri."Плодотворные переговоры возможны только тогда, когда все воюющие стороны имеют желание прекратить боевые действия. Кроме того, ситуацию необходимо вернуть хотя бы к состоянию на 23 февраля 2022 года", — подчеркнул он.Ермак утверждает, что именно это должно стать "отправной точкой" дальнейшего урегулирования.В конце марта Зеленский впервые допустил, что переговоры с Москвой могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его утверждению, Россия будет "готова к диалогу, если потеряет территории", вошедшие в ее состав после начала спецоперации.В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий.Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности. Кроме того, глава государства указывал, что, если Украина хочет начать переговоры, ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
https://ria.ru/20241127/panchenko-1985980440.html
https://ria.ru/20241103/sovfedja-1981707820.html
https://ria.ru/20241127/priznanie-1985960904.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_585df68eff96d6a88b6a3839a3b7c058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, андрей ермак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Андрей Ермак
Ермак сделал новое заявление о переговорах с Россией

Ермак потребовал вернуть Украине границы 2022 года для переговоров

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Переговоры по урегулированию украинского конфликта возможны только при условии возвращения границ Украины к состоянию до начала СВО, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в статье для шведского издания Dagens industri.
"Плодотворные переговоры возможны только тогда, когда все воюющие стороны имеют желание прекратить боевые действия. Кроме того, ситуацию необходимо вернуть хотя бы к состоянию на 23 февраля 2022 года", — подчеркнул он.
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Украинская журналистка раскрыла правду о Зеленском
Вчера, 13:13
Ермак утверждает, что именно это должно стать "отправной точкой" дальнейшего урегулирования.
В конце марта Зеленский впервые допустил, что переговоры с Москвой могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его утверждению, Россия будет "готова к диалогу, если потеряет территории", вошедшие в ее состав после начала спецоперации.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В Совфеде прокомментировали заявление Ермака о мире на Украине
3 ноября, 16:43
В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий.
Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности. Кроме того, глава государства указывал, что, если Украина хочет начать переговоры, ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.
Флаги НАТО и Украины - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
США сделали неожиданное признание о России и Украине
Вчера, 11:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАндрей Ермак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала