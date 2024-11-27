https://ria.ru/20241127/ermak-1986032082.html

Ермак сделал новое заявление о переговорах с Россией

Ермак сделал новое заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 27.11.2024

Ермак сделал новое заявление о переговорах с Россией

Переговоры по урегулированию украинского конфликта возможны только при условии возвращения границ Украины к состоянию до начала СВО, заявил глава офиса... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T16:26

2024-11-27T16:26

2024-11-27T16:27

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Переговоры по урегулированию украинского конфликта возможны только при условии возвращения границ Украины к состоянию до начала СВО, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в статье для шведского издания Dagens industri."Плодотворные переговоры возможны только тогда, когда все воюющие стороны имеют желание прекратить боевые действия. Кроме того, ситуацию необходимо вернуть хотя бы к состоянию на 23 февраля 2022 года", — подчеркнул он.Ермак утверждает, что именно это должно стать "отправной точкой" дальнейшего урегулирования.В конце марта Зеленский впервые допустил, что переговоры с Москвой могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его утверждению, Россия будет "готова к диалогу, если потеряет территории", вошедшие в ее состав после начала спецоперации.В Кремле не раз подчеркивали, что никогда не отказывались от переговоров с киевскими властями. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Украиной, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может измениться только при условии учета новых реалий.Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности. Кроме того, глава государства указывал, что, если Украина хочет начать переговоры, ее руководство должно отменить декрет о запрете на их проведение.

https://ria.ru/20241127/panchenko-1985980440.html

https://ria.ru/20241103/sovfedja-1981707820.html

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в мире, украина, россия, андрей ермак