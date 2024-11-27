Советник Трампа Эпштейн отстранен от некоторых встреч переходной команды
WSJ: советника Трампа Эпштейна отстранили от некоторых встреч переходной команды
© AP Photo / Andrew HarnikБорис Эпштейн возле Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Советник победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Борис Эпштейн был отстранен от участия в ряде встреч переходной команды экс-главы Белого дома, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее Эпштейна обвинили в том, что он пытается извлечь выгоду из своего влияния на выбор Трампом кандидатов на государственные посты.
"Эпштейну впоследствии было запрещено посещать некоторые встречи переходной команды", - говорится в публикации со ссылкой на слова людей, знакомых с ситуацией.
По данным газеты, в связи с прозвучавшими обвинениями в отношении Эпштейна было начато расследование, касающееся инициатив, в которых он поддерживал определенных кандидатов или предлагал порекомендовать Трампу кандидатуру за деньги. Как пишет газета, расследование может "заставить Трампа выбирать" между давними союзниками и новыми членами его команды. При этом, по словам источника из окружения Эпштейна, между "давними сторонниками" Трампа и людьми, которые вошли в его круг "благодаря своему богатству", произошел конфликт.
Сам Эпштейн отрицает обвинения в свой адрес.
"Эти фальшивые заявления - ложь и клевета, они не отвлекут нас от того, чтобы сделать Америку снова великой", - приводит издание его слова.
Ранее телеканал CBS News сообщал, что бывший губернатор штата Миссури Эрик Грейтенс предоставил команде Трампа декларацию, в которой заявил, что тон и поведение Эпштейна в общении с ним якобы намекали на то, что советник будущего главы Белого дома ожидает от него сотрудничества в бизнесе перед тем, как порекомендовать его кандидатуру Трампу. Об этом сообщал и портал Just News, по информации которого Эпштейн также предлагал контракт на оказание консультационных услуг и инвестиционные возможности по меньшей мере еще одному человеку - инвестору Скотту Бессенту, однако тот отклонил его предложение. На прошлой неделе Трамп заявил, что номинирует Бессента на пост главы минфина США.