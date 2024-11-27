https://ria.ru/20241127/epshteyn-1985915470.html

Советник Трампа Эпштейн отстранен от некоторых встреч переходной команды

Советник Трампа Эпштейн отстранен от некоторых встреч переходной команды - РИА Новости, 27.11.2024

Советник Трампа Эпштейн отстранен от некоторых встреч переходной команды

Советник победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Борис Эпштейн был отстранен от участия в ряде встреч переходной команды экс-главы Белого... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T06:05

2024-11-27T06:05

2024-11-27T06:07

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Советник победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Борис Эпштейн был отстранен от участия в ряде встреч переходной команды экс-главы Белого дома, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Ранее Эпштейна обвинили в том, что он пытается извлечь выгоду из своего влияния на выбор Трампом кандидатов на государственные посты. "Эпштейну впоследствии было запрещено посещать некоторые встречи переходной команды", - говорится в публикации со ссылкой на слова людей, знакомых с ситуацией. По данным газеты, в связи с прозвучавшими обвинениями в отношении Эпштейна было начато расследование, касающееся инициатив, в которых он поддерживал определенных кандидатов или предлагал порекомендовать Трампу кандидатуру за деньги. Как пишет газета, расследование может "заставить Трампа выбирать" между давними союзниками и новыми членами его команды. При этом, по словам источника из окружения Эпштейна, между "давними сторонниками" Трампа и людьми, которые вошли в его круг "благодаря своему богатству", произошел конфликт. Сам Эпштейн отрицает обвинения в свой адрес. "Эти фальшивые заявления - ложь и клевета, они не отвлекут нас от того, чтобы сделать Америку снова великой", - приводит издание его слова. Ранее телеканал CBS News сообщал, что бывший губернатор штата Миссури Эрик Грейтенс предоставил команде Трампа декларацию, в которой заявил, что тон и поведение Эпштейна в общении с ним якобы намекали на то, что советник будущего главы Белого дома ожидает от него сотрудничества в бизнесе перед тем, как порекомендовать его кандидатуру Трампу. Об этом сообщал и портал Just News, по информации которого Эпштейн также предлагал контракт на оказание консультационных услуг и инвестиционные возможности по меньшей мере еще одному человеку - инвестору Скотту Бессенту, однако тот отклонил его предложение. На прошлой неделе Трамп заявил, что номинирует Бессента на пост главы минфина США.

https://ria.ru/20241116/ssha-1984188375.html

https://ria.ru/20241118/skandal-1984415213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, америка, миссури, дональд трамп, выборы президента сша — 2024