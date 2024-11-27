https://ria.ru/20241127/energodar-1986034995.html
В Энергодаре произошло аварийное отключение ЛЭП
В Энергодаре произошло аварийное отключение ЛЭП - РИА Новости, 27.11.2024
В Энергодаре произошло аварийное отключение ЛЭП
Энергодар остался без электроснабжения из-за аварийного отключения высоковольтной линии, сообщает администрация города. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T16:38
2024-11-27T16:38
2024-11-27T17:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Энергодар остался без электроснабжения из-за аварийного отключения высоковольтной линии, сообщает администрация города."Произошло аварийное отключение высоковольтной линии за пределами города. Без электроснабжения остались Энергодар, Каменка-Днепровская, Водяное", — говорится в заявлении.В администрации подчеркнули, что энергетики приступят к ликвидации аварии, как только выяснят ее причины. Энергодар расположен на левом берегу Днепра, неподалеку находится Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.В октябре 2022 года АЭС перешла под контроль российских специалистов.
https://ria.ru/20241127/zaes-1985966122.html
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Энергодар, Происшествия, Запорожская АЭС, Россия
В Энергодаре произошло аварийное отключение ЛЭП
Энергодар остался без электричества из-за аварийного отключения ЛЭП