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В Энергодаре произошло аварийное отключение ЛЭП - РИА Новости, 27.11.2024
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16:38 27.11.2024 (обновлено: 17:37 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/energodar-1986034995.html
В Энергодаре произошло аварийное отключение ЛЭП
В Энергодаре произошло аварийное отключение ЛЭП - РИА Новости, 27.11.2024
В Энергодаре произошло аварийное отключение ЛЭП
Энергодар остался без электроснабжения из-за аварийного отключения высоковольтной линии, сообщает администрация города. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T16:38
2024-11-27T17:37
энергодар
происшествия
запорожская аэс
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Энергодар остался без электроснабжения из-за аварийного отключения высоковольтной линии, сообщает администрация города."Произошло аварийное отключение высоковольтной линии за пределами города. Без электроснабжения остались Энергодар, Каменка-Днепровская, Водяное", — говорится в заявлении.В администрации подчеркнули, что энергетики приступят к ликвидации аварии, как только выяснят ее причины. Энергодар расположен на левом берегу Днепра, неподалеку находится Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.В октябре 2022 года АЭС перешла под контроль российских специалистов.
https://ria.ru/20241127/zaes-1985966122.html
https://ria.ru/20241024/energodar-1979743496.html
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энергодар, происшествия, запорожская аэс, россия
Энергодар, Происшествия, Запорожская АЭС, Россия
В Энергодаре произошло аварийное отключение ЛЭП

Энергодар остался без электричества из-за аварийного отключения ЛЭП

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Энергодар остался без электроснабжения из-за аварийного отключения высоковольтной линии, сообщает администрация города.
"Произошло аварийное отключение высоковольтной линии за пределами города. Без электроснабжения остались Энергодар, Каменка-Днепровская, Водяное", — говорится в заявлении.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
ВСУ нанесли удары по территории ЗАЭС и Энергодару
Вчера, 12:09
В администрации подчеркнули, что энергетики приступят к ликвидации аварии, как только выяснят ее причины.
Энергодар расположен на левом берегу Днепра, неподалеку находится Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
В октябре 2022 года АЭС перешла под контроль российских специалистов.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Рогов заявил о планах ВСУ сделать Энергодар безлюдным
24 октября, 10:45
 
ЭнергодарПроисшествияЗапорожская АЭСРоссия
 
 
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