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Экспортеры могут пользоваться бесшовными платежами на портале "Мой экспорт" - РИА Новости, 27.11.2024
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14:35 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/eksportery-1986004010.html
Экспортеры могут пользоваться бесшовными платежами на портале "Мой экспорт"
Экспортеры могут пользоваться бесшовными платежами на портале "Мой экспорт" - РИА Новости, 27.11.2024
Экспортеры могут пользоваться бесшовными платежами на портале "Мой экспорт"
Цифровая платформа "Мой экспорт" продолжает упрощать ведение внешнеэкономической деятельности для российских компаний. Так, оплата услуг на платформе стала еще... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T14:35
2024-11-27T14:35
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
технологии
банки
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Цифровая платформа "Мой экспорт" продолжает упрощать ведение внешнеэкономической деятельности для российских компаний. Так, оплата услуг на платформе стала еще удобнее и быстрее благодаря интеграции с более чем 200 банками и кредитными организациями, работающими на территории РФ, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Новая функциональность позволяет клиентам "Моего экспорта" получать электронные счета и оплачивать их в один клик, выбирая любой из подключенных банков. После выбора банка информация об оплате автоматически передается в личный кабинет пользователя в системе банка, исключая необходимость ручного ввода данных. Статус платежа мгновенно отображается в личном кабинете пользователя на платформе, обеспечивая полную прозрачность и контроль процесса", - говорится в сообщении.Платежный сервис платформы "Мой экспорт" позволяет оптимизировать внутренние процессы компаний, разделяя обязанности между сотрудниками, ответственными за оформление заявок на платформе и за проведение платежей в банке. Более того, использование системы быстрых платежей Банка России гарантирует мгновенное проведение транзакций, что значительно ускоряет обработку платежей и экономит время экспортеров."Интеграция сервиса с таким количеством банков - это значительный шаг к созданию максимально удобной и эффективной экосистемы для российских экспортеров. Наша цель - обеспечить бесшовный процесс оплаты, позволяющий компаниям сосредоточиться на развитии своего бизнеса, а не на рутинных операциях", - отметил вице-президент по информационным технологиям РЭЦ Владимир Смирнов, его слова приводятся в сообщении.В РЭЦ добавили, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, все кредитные организации, зарегистрированные на территории РФ, обязаны обеспечить интеграцию с цифровой платформой "Мой экспорт" и обработку пользовательских запросов на проведение платежей.
https://ria.ru/20241126/eksport-1985794467.html
https://ria.ru/20241125/rets-1985544394.html
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), технологии, банки, вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Технологии, Банки, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
Экспортеры могут пользоваться бесшовными платежами на портале "Мой экспорт"

Платформа "Мой экспорт" упростила пользователям бесшовный процесс оплаты

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр"
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Цифровая платформа "Мой экспорт" продолжает упрощать ведение внешнеэкономической деятельности для российских компаний. Так, оплата услуг на платформе стала еще удобнее и быстрее благодаря интеграции с более чем 200 банками и кредитными организациями, работающими на территории РФ, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
"Новая функциональность позволяет клиентам "Моего экспорта" получать электронные счета и оплачивать их в один клик, выбирая любой из подключенных банков. После выбора банка информация об оплате автоматически передается в личный кабинет пользователя в системе банка, исключая необходимость ручного ввода данных. Статус платежа мгновенно отображается в личном кабинете пользователя на платформе, обеспечивая полную прозрачность и контроль процесса", - говорится в сообщении.
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Платформа "Мой экспорт" за 4 года оказала свыше 1,1 млн услуг
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Платежный сервис платформы "Мой экспорт" позволяет оптимизировать внутренние процессы компаний, разделяя обязанности между сотрудниками, ответственными за оформление заявок на платформе и за проведение платежей в банке. Более того, использование системы быстрых платежей Банка России гарантирует мгновенное проведение транзакций, что значительно ускоряет обработку платежей и экономит время экспортеров.
"Интеграция сервиса с таким количеством банков - это значительный шаг к созданию максимально удобной и эффективной экосистемы для российских экспортеров. Наша цель - обеспечить бесшовный процесс оплаты, позволяющий компаниям сосредоточиться на развитии своего бизнеса, а не на рутинных операциях", - отметил вице-президент по информационным технологиям РЭЦ Владимир Смирнов, его слова приводятся в сообщении.
В РЭЦ добавили, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, все кредитные организации, зарегистрированные на территории РФ, обязаны обеспечить интеграцию с цифровой платформой "Мой экспорт" и обработку пользовательских запросов на проведение платежей.
Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ТехнологииБанкиВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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