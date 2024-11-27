https://ria.ru/20241127/eksportery-1986004010.html

Экспортеры могут пользоваться бесшовными платежами на портале "Мой экспорт"

Экспортеры могут пользоваться бесшовными платежами на портале "Мой экспорт" - РИА Новости, 27.11.2024

Экспортеры могут пользоваться бесшовными платежами на портале "Мой экспорт"

Цифровая платформа "Мой экспорт" продолжает упрощать ведение внешнеэкономической деятельности для российских компаний. Так, оплата услуг на платформе стала еще... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T14:35

2024-11-27T14:35

2024-11-27T14:35

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

технологии

банки

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Цифровая платформа "Мой экспорт" продолжает упрощать ведение внешнеэкономической деятельности для российских компаний. Так, оплата услуг на платформе стала еще удобнее и быстрее благодаря интеграции с более чем 200 банками и кредитными организациями, работающими на территории РФ, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Новая функциональность позволяет клиентам "Моего экспорта" получать электронные счета и оплачивать их в один клик, выбирая любой из подключенных банков. После выбора банка информация об оплате автоматически передается в личный кабинет пользователя в системе банка, исключая необходимость ручного ввода данных. Статус платежа мгновенно отображается в личном кабинете пользователя на платформе, обеспечивая полную прозрачность и контроль процесса", - говорится в сообщении.Платежный сервис платформы "Мой экспорт" позволяет оптимизировать внутренние процессы компаний, разделяя обязанности между сотрудниками, ответственными за оформление заявок на платформе и за проведение платежей в банке. Более того, использование системы быстрых платежей Банка России гарантирует мгновенное проведение транзакций, что значительно ускоряет обработку платежей и экономит время экспортеров."Интеграция сервиса с таким количеством банков - это значительный шаг к созданию максимально удобной и эффективной экосистемы для российских экспортеров. Наша цель - обеспечить бесшовный процесс оплаты, позволяющий компаниям сосредоточиться на развитии своего бизнеса, а не на рутинных операциях", - отметил вице-президент по информационным технологиям РЭЦ Владимир Смирнов, его слова приводятся в сообщении.В РЭЦ добавили, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, все кредитные организации, зарегистрированные на территории РФ, обязаны обеспечить интеграцию с цифровой платформой "Мой экспорт" и обработку пользовательских запросов на проведение платежей.

https://ria.ru/20241126/eksport-1985794467.html

https://ria.ru/20241125/rets-1985544394.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), технологии, банки, вэб.рф (вэб)