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Средства ПВО в Ростовской области уничтожили 10 БПЛА за ночь
Средства ПВО в Ростовской области уничтожили 10 БПЛА за ночь - РИА Новости, 27.11.2024
Средства ПВО в Ростовской области уничтожили 10 БПЛА за ночь
Ночью средствами ПВО в Ростовской области уничтожено 10 беспилотников, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T05:57
2024-11-27T05:57
2024-11-27T05:57
ростовская область
родионово-несветайский район
юрий слюсарь
беспилотники
безопасность
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ночью средствами ПВО в Ростовской области уничтожено 10 беспилотников, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь. "Ночью средствами противовоздушной обороны в Родионово-Несветайском районе Ростовской области уничтожено 10 БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле нет", - говорится в сообщении.
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ростовская область
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ростовская область, родионово-несветайский район, юрий слюсарь , беспилотники, безопасность
Ростовская область, Родионово-Несветайский район, Юрий Слюсарь , Беспилотники, Безопасность
Средства ПВО в Ростовской области уничтожили 10 БПЛА за ночь
Губернатор Слюсарь сообщил об уничтожении 10 дронов над Ростовской областью