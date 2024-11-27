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Средства ПВО в Ростовской области уничтожили 10 БПЛА за ночь - РИА Новости, 27.11.2024
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05:57 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/drony-1985915201.html
Средства ПВО в Ростовской области уничтожили 10 БПЛА за ночь
Средства ПВО в Ростовской области уничтожили 10 БПЛА за ночь - РИА Новости, 27.11.2024
Средства ПВО в Ростовской области уничтожили 10 БПЛА за ночь
Ночью средствами ПВО в Ростовской области уничтожено 10 беспилотников, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T05:57
2024-11-27T05:57
ростовская область
родионово-несветайский район
юрий слюсарь
беспилотники
безопасность
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ночью средствами ПВО в Ростовской области уничтожено 10 беспилотников, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь. "Ночью средствами противовоздушной обороны в Родионово-Несветайском районе Ростовской области уничтожено 10 БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле нет", - говорится в сообщении.
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ростовская область
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ростовская область, родионово-несветайский район, юрий слюсарь , беспилотники, безопасность
Ростовская область, Родионово-Несветайский район, Юрий Слюсарь , Беспилотники, Безопасность
Средства ПВО в Ростовской области уничтожили 10 БПЛА за ночь

Губернатор Слюсарь сообщил об уничтожении 10 дронов над Ростовской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ночью средствами ПВО в Ростовской области уничтожено 10 беспилотников, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
"Ночью средствами противовоздушной обороны в Родионово-Несветайском районе Ростовской области уничтожено 10 БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле нет", - говорится в сообщении.
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Ростовская областьРодионово-Несветайский районЮрий СлюсарьБеспилотникиБезопасность
 
 
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