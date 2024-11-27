https://ria.ru/20241127/drony-1985915201.html

Средства ПВО в Ростовской области уничтожили 10 БПЛА за ночь

Средства ПВО в Ростовской области уничтожили 10 БПЛА за ночь - РИА Новости, 27.11.2024

Средства ПВО в Ростовской области уничтожили 10 БПЛА за ночь

Ночью средствами ПВО в Ростовской области уничтожено 10 беспилотников, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T05:57

2024-11-27T05:57

2024-11-27T05:57

ростовская область

родионово-несветайский район

юрий слюсарь

беспилотники

безопасность

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ночью средствами ПВО в Ростовской области уничтожено 10 беспилотников, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь. "Ночью средствами противовоздушной обороны в Родионово-Несветайском районе Ростовской области уничтожено 10 БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241127/bezopasnost-1985909893.html

ростовская область

родионово-несветайский район

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ростовская область, родионово-несветайский район, юрий слюсарь , беспилотники, безопасность