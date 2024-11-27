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Курс доллара на валютном рынке Forex превысил 110 рублей
Курс доллара на валютном рынке Forex превысил 110 рублей - РИА Новости, 27.11.2024
Курс доллара на валютном рынке Forex превысил 110 рублей
Курс доллара на международном внебиржевом валютном рынке Forex превысил 110 рублей впервые с 16 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T14:24
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Курс доллара на международном внебиржевом валютном рынке Forex превысил 110 рублей впервые с 16 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 14:20 по московскому времени рост американской валюты составил 4,26% — до 110,0006 рубля. Евро при этом дорожал на 4,56% — до 115,705 рубля.С начала недели курс доллара по отношению к рублю вырос почти на 5,4%, а с начала ноября — примерно на 12,5%.США 12 июня расширили санкции против России, включив в черный список Московскую биржу и Национальный клиринговый центр. Торги американским долларом, евро и гонконгским долларом на площадке приостановили и перенесли на внебиржевой рынок.С 13 июня ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и данных внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.Рекордных показателей доллар и евро достигли в марте 2022 года. Тогда стоимость американской валюты доходила до 121,53 рубля, европейской — до 132,42 рубля.
https://ria.ru/20241122/inflyatsiya-1985144795.html
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Курс доллара на валютном рынке Forex превысил 110 рублей
Курс доллара на рынке Forex превысил 110 рублей впервые с 16 марта 2022 года
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Курс доллара на международном внебиржевом валютном рынке Forex превысил 110 рублей впервые с 16 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14:20 по московскому времени рост американской валюты составил 4,26% — до 110,0006 рубля. Евро при этом дорожал на 4,56% — до 115,705 рубля.
С начала недели курс доллара по отношению к рублю вырос почти на 5,4%, а с начала ноября — примерно на 12,5%.
США 12 июня расширили санкции против России, включив в черный список Московскую биржу
и Национальный клиринговый центр. Торги американским долларом, евро и гонконгским долларом на площадке приостановили и перенесли на внебиржевой рынок.
С 13 июня ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и данных внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
Рекордных показателей доллар и евро достигли в марте 2022 года. Тогда стоимость американской валюты доходила до 121,53 рубля, европейской — до 132,42 рубля.