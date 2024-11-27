https://ria.ru/20241127/dobrovoltsy-1985919794.html
Бойцы "БАРС-32" рассказали, как пресекают вылазки ВСУ в Запорожской области
Бойцы "БАРС-32" рассказали, как пресекают вылазки ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 27.11.2024
Бойцы "БАРС-32" рассказали, как пресекают вылазки ВСУ в Запорожской области
Добровольцы отряда "БАРС-32" группировки войск "Днепр" ведут активную оборону на расстоянии до километра от позиций ВСУ, пресекая попытки "вылазок" противника... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T07:45
2024-11-27T07:45
2024-11-27T08:37
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 ноя - РИА Новости. Добровольцы отряда "БАРС-32" группировки войск "Днепр" ведут активную оборону на расстоянии до километра от позиций ВСУ, пресекая попытки "вылазок" противника на данном участке фронта в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир роты с позывным "Мельник". Редкие кадры боевой работы добровольцев по позициям ВСУ и перемещение противника по своим окопам удалось снять корреспонденту РИА Новости на первой линии обороны ВС РФ. "Это наблюдательный пункт, здесь расстояние около восьмисот метров, мы можем видеть уже окопы противника, поэтому здесь круглосуточно несется служба, наблюдение и сдерживание противника", - сказал "Мельник". Он объяснил, что позиции первой линии обороны ВСУ находятся в прямой видимости российских бойцов, в лесополосе напротив расположены наблюдательный пункт и окопы противника. "У нас плановые постоянно прострелы позиций противника, как в ночное время, так и в дневное. Не даем "вздохнуть и выдохнуть" (противнику - ред.) <...> мы приехали сюда работать на результат", - добавил командир. По его словам, если постоянно вести обстрел украинских позиций, противник будет деморализован.
https://ria.ru/20240628/artilleriya-1955988333.html
https://ria.ru/20241107/bpla-1982344015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985922975_105:0:745:480_1920x0_80_0_0_d3a4b4783ffe8623ad02d0b600a47c6f.jpg
Добровольцы отряда "БАРС-32" ведут оборону на расстоянии до километра от позиций ВСУ
Добровольцы отряда "БАРС-32" группировки "Днепр" ведут активную оборону на расстоянии до километра от позиций ВСУ в Запорожской области, пресекая их вылазки, рассказал РИА Новости командир роты с позывным "Мельник". Редкие кадры боевой работы добровольцев по позициям ВСУ и перемещение противника по своим окопам удалось снять корреспонденту РИА Новости на первой линии обороны российских войск.
2024-11-27T07:45
true
PT3M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, сво, добровольцы
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, СВО, добровольцы
Бойцы "БАРС-32" рассказали, как пресекают вылазки ВСУ в Запорожской области
Бойцы "БАРС-32" ведут активную оборону на расстоянии до километра от позиций ВСУ
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 ноя - РИА Новости. Добровольцы отряда "БАРС-32" группировки войск "Днепр" ведут активную оборону на расстоянии до километра от позиций ВСУ, пресекая попытки "вылазок" противника на данном участке фронта в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир роты с позывным "Мельник".
Редкие кадры боевой работы добровольцев по позициям ВСУ
и перемещение противника по своим окопам удалось снять корреспонденту РИА Новости на первой линии обороны ВС РФ
.
"Это наблюдательный пункт, здесь расстояние около восьмисот метров, мы можем видеть уже окопы противника, поэтому здесь круглосуточно несется служба, наблюдение и сдерживание противника", - сказал "Мельник".
Он объяснил, что позиции первой линии обороны ВСУ находятся в прямой видимости российских бойцов, в лесополосе напротив расположены наблюдательный пункт и окопы противника.
"У нас плановые постоянно прострелы позиций противника, как в ночное время, так и в дневное. Не даем "вздохнуть и выдохнуть" (противнику - ред.) <...> мы приехали сюда работать на результат", - добавил командир.
По его словам, если постоянно вести обстрел украинских позиций, противник будет деморализован.