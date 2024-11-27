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Ямальские строители восстановили Дом культуры в Волновахском районе ДНР - РИА Новости, 27.11.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
17:42 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/dnr-1986054624.html
Ямальские строители восстановили Дом культуры в Волновахском районе ДНР
Ямальские строители восстановили Дом культуры в Волновахском районе ДНР - РИА Новости, 27.11.2024
Ямальские строители восстановили Дом культуры в Волновахском районе ДНР
Рабочие из Ямало-Ненецкого автономного округа восстановили Дом культуры в селе Ближнее в Волновахском районе ДНР, сообщает правительство ЯНАО. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T17:42
2024-11-27T17:42
ямало-ненецкий автономный округ
волновахский район
волноваха
донецкая народная республика
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Рабочие из Ямало-Ненецкого автономного округа восстановили Дом культуры в селе Ближнее в Волновахском районе ДНР, сообщает правительство ЯНАО. "Как и у большинства объектов подшефной территории, это первый капитальный ремонт здания почти за 40 лет. Ямальские строители капитально отремонтировали Дом культуры общей площадью почти 2 тысячи квадратных метров: обновили кровлю, окна и инженерные системы, сделали ремонт помещений и оборудовали здание современной системой пожаротушения", - говорится в сообщении. Уточняется, что рабочие полностью обновили актовый зал на 250 мест, в том числе оснастили его современной системой освещения, занавесом и кулисами, установили сценические конструкции, новое звуковое оборудование и кресла. По данным властей, Ямал с начала текущего года восстановил в Волновахе 11 объектов, в числе которых и Дом культуры в Свободном. Помимо этого, в настоящее время завершаются работы во Дворце культуры имени Героя России В.А. Жоги в Волновахе. Автономный округ третий год шефствует над Волновахским муниципальным округом. За это время на подшефной территории восстановлено более 200 многоквартирных домов, более 80 социальных объектов. В этом году обновили два километра дорог.
https://ria.ru/20241126/doma-1985740828.html
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волновахский район
волноваха
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волновахский район, волноваха, донецкая народная республика, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Волновахский район, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
Ямальские строители восстановили Дом культуры в Волновахском районе ДНР

Ямальские рабочие восстановили Дом культуры в селе Ближнее в ДНР

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Волноваху
Стела на въезде в Волноваху - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Волноваху. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Рабочие из Ямало-Ненецкого автономного округа восстановили Дом культуры в селе Ближнее в Волновахском районе ДНР, сообщает правительство ЯНАО.
"Как и у большинства объектов подшефной территории, это первый капитальный ремонт здания почти за 40 лет. Ямальские строители капитально отремонтировали Дом культуры общей площадью почти 2 тысячи квадратных метров: обновили кровлю, окна и инженерные системы, сделали ремонт помещений и оборудовали здание современной системой пожаротушения", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что рабочие полностью обновили актовый зал на 250 мест, в том числе оснастили его современной системой освещения, занавесом и кулисами, установили сценические конструкции, новое звуковое оборудование и кресла.
По данным властей, Ямал с начала текущего года восстановил в Волновахе 11 объектов, в числе которых и Дом культуры в Свободном. Помимо этого, в настоящее время завершаются работы во Дворце культуры имени Героя России В.А. Жоги в Волновахе.
Автономный округ третий год шефствует над Волновахским муниципальным округом. За это время на подшефной территории восстановлено более 200 многоквартирных домов, более 80 социальных объектов. В этом году обновили два километра дорог.
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Ямало-Ненецкий автономный округВолновахский районВолновахаДонецкая Народная РеспубликаЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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