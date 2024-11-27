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"Обсуждалось открыто". На Западе раскрыли неприятную правду об Украине - РИА Новости, 27.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:26 27.11.2024 (обновлено: 15:21 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/dizen-1985941171.html
"Обсуждалось открыто". На Западе раскрыли неприятную правду об Украине
"Обсуждалось открыто". На Западе раскрыли неприятную правду об Украине - РИА Новости, 27.11.2024
"Обсуждалось открыто". На Западе раскрыли неприятную правду об Украине
США с самого начала врали о своих намерениях на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T10:26
2024-11-27T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. США с самого начала врали о своих намерениях на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.Так он отреагировал на слова сенатора Линдси Грэма* о том, что Вашингтон участвует в конфликте на Украине из-за денежных интересов."С 2004 года эти люди открыто обсуждали стратегическое значение втягивания Украины в орбиту НАТО, даже когда лишь незначительное меньшинство украинцев хотело членства в НАТО и даже когда мы знали, что это, скорее всего, спровоцирует войну. Тем не менее СМИ никогда не сообщали об этом. Вместо этого они успешно представляли интересы НАТО на Украине как связанные со свободой, демократией и "помощью Украине" — при этом клевеща на любого, кто представлял контраргументы", — считает он.Он добавил, что из-за действий Вашингтона по разжиганию войны и срыву мирных переговоров погибли уже сотни тысяч людей.Грэм — сенатор-республиканец от штата Южная Каролина — и ранее заявлял, что США не могут позволить себе проиграть в конфликте на Украине, поскольку в этом случае им не достанутся украинские природные ресурсы, стоимость которых политик оценивает в десять-двенадцать триллионов долларов. По словам Грэма, Украина "сидит на золотой жиле" и может считаться "богатейшей страной во всей Европе". Однако, по его мнению, в случае проигрыша Киева в конфликте все ресурсы страны достанутся России и Китаю.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241126/zapad-1985793129.html
https://ria.ru/20241127/dubinskiy-1985926863.html
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в мире, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США
"Обсуждалось открыто". На Западе раскрыли неприятную правду об Украине

Профессор Дизен обвинил США во лжи об Украине

© Getty Images / NurPhoto/Maxym MarusenkoФлаги США в Киеве
Флаги США в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Getty Images / NurPhoto/Maxym Marusenko
Флаги США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. США с самого начала врали о своих намерениях на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.
Так он отреагировал на слова сенатора Линдси Грэма* о том, что Вашингтон участвует в конфликте на Украине из-за денежных интересов.
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"С 2004 года эти люди открыто обсуждали стратегическое значение втягивания Украины в орбиту НАТО, даже когда лишь незначительное меньшинство украинцев хотело членства в НАТО и даже когда мы знали, что это, скорее всего, спровоцирует войну. Тем не менее СМИ никогда не сообщали об этом. Вместо этого они успешно представляли интересы НАТО на Украине как связанные со свободой, демократией и "помощью Украине" — при этом клевеща на любого, кто представлял контраргументы", — считает он.
Он добавил, что из-за действий Вашингтона по разжиганию войны и срыву мирных переговоров погибли уже сотни тысяч людей.
Грэм — сенатор-республиканец от штата Южная Каролина — и ранее заявлял, что США не могут позволить себе проиграть в конфликте на Украине, поскольку в этом случае им не достанутся украинские природные ресурсы, стоимость которых политик оценивает в десять-двенадцать триллионов долларов. По словам Грэма, Украина "сидит на золотой жиле" и может считаться "богатейшей страной во всей Европе". Однако, по его мнению, в случае проигрыша Киева в конфликте все ресурсы страны достанутся России и Китаю.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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