https://ria.ru/20241127/dizen-1985941171.html

"Обсуждалось открыто". На Западе раскрыли неприятную правду об Украине

"Обсуждалось открыто". На Западе раскрыли неприятную правду об Украине - РИА Новости, 27.11.2024

"Обсуждалось открыто". На Западе раскрыли неприятную правду об Украине

США с самого начала врали о своих намерениях на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T10:26

2024-11-27T10:26

2024-11-27T15:21

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. США с самого начала врали о своих намерениях на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.Так он отреагировал на слова сенатора Линдси Грэма* о том, что Вашингтон участвует в конфликте на Украине из-за денежных интересов."С 2004 года эти люди открыто обсуждали стратегическое значение втягивания Украины в орбиту НАТО, даже когда лишь незначительное меньшинство украинцев хотело членства в НАТО и даже когда мы знали, что это, скорее всего, спровоцирует войну. Тем не менее СМИ никогда не сообщали об этом. Вместо этого они успешно представляли интересы НАТО на Украине как связанные со свободой, демократией и "помощью Украине" — при этом клевеща на любого, кто представлял контраргументы", — считает он.Он добавил, что из-за действий Вашингтона по разжиганию войны и срыву мирных переговоров погибли уже сотни тысяч людей.Грэм — сенатор-республиканец от штата Южная Каролина — и ранее заявлял, что США не могут позволить себе проиграть в конфликте на Украине, поскольку в этом случае им не достанутся украинские природные ресурсы, стоимость которых политик оценивает в десять-двенадцать триллионов долларов. По словам Грэма, Украина "сидит на золотой жиле" и может считаться "богатейшей страной во всей Европе". Однако, по его мнению, в случае проигрыша Киева в конфликте все ресурсы страны достанутся России и Китаю.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241126/zapad-1985793129.html

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