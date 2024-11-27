https://ria.ru/20241127/dhl-1986036842.html

Минобороны Литвы не нашло признаков диверсии при крушении самолета DHL

Минобороны Литвы не нашло признаков диверсии при крушении самолета DHL - РИА Новости, 27.11.2024

Минобороны Литвы не нашло признаков диверсии при крушении самолета DHL

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил в среду об отсутствии признаков диверсии при крушении самолета компании DHL вблизи аэропорта Вильнюса. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T16:43

2024-11-27T16:43

2024-11-27T16:43

в мире

литва

испания

вильнюс

dhl

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985532843_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_e738271cf9c2e56451755fc5baa879b1.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил в среду об отсутствии признаков диверсии при крушении самолета компании DHL вблизи аэропорта Вильнюса. "С учетом всего того, что мы имеем сейчас и что мы знаем, нет никаких указаний на, что может иметь место диверсия... Визуальный анализ показал, что внешнего воздействия на снижавшийся самолет не было. Анализ черных ящиков покажет, что могло произойти внутри. Однако первые разговоры с выжившими пилотами показывают, что у них также не было никакой тревоги внутри, что что-то происходило - то ли дым, то ли какой-то хаос внутри", - приводит слова Касчюнаса портал LRT (Литовское радио и телевидение). По данным литовского центра по управлению кризисными ситуациями, расшифровка найденных "чёрных ящиков" займет месяц, над расследованием работают специалисты из Германии, Испании и Литвы, самописцы будут доставлены для анализа в немецкую лабораторию. Самолет DHL разбился в понедельник вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет направлялся туда из Лейпцига. Полиция сообщила, что в результате крушения погиб один из пилотов - гражданин Испании. Еще трое пострадавших - граждане Литвы, Германии и Испании - находятся в больницах. Полиция и генпрокуратура Литвы начали досудебное расследование происшествия. Глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявлял, что версия теракта не исключается, но данных об этом пока нет. Как сообщал прокурор генеральной прокуратуры Литвы Артурас Урбелис, крушение самолета расследует криминальная полиция, причем не по статье о теракте, пока ситуация указывает на технические неполадки или халатность.

https://ria.ru/20241125/ssha-1985673415.html

https://ria.ru/20241125/samolet-1985567338.html

литва

испания

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, литва, испания, вильнюс, dhl