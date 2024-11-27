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Профилактику безопасности детей в зимние каникулы усилили в Верхневолжье - РИА Новости, 27.11.2024
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Тверская область
 
18:13 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/deti-1986063973.html
Профилактику безопасности детей в зимние каникулы усилили в Верхневолжье
Профилактику безопасности детей в зимние каникулы усилили в Верхневолжье - РИА Новости, 27.11.2024
Профилактику безопасности детей в зимние каникулы усилили в Верхневолжье
По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени в регионе усилена профилактическая работа по обеспечению безопасности детей в новогодние каникулы,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T18:13
2024-11-27T18:13
тверская область
игорь руденя
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверская область
дети
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени в регионе усилена профилактическая работа по обеспечению безопасности детей в новогодние каникулы, сообщает пресс-служба облправительства. В течение месяца до начала новогодних праздников и во время зимних каникул будет усилена профилактическая работа как с детьми, так и с родителями. В данной работе задействуют региональные Минсемьи, Минсоцзащиты, Минобразования, Минздрав, а также сотрудники областного Управления МВД и Главного Управления МЧС по Тверской области и представители Тверской митрополии. В образовательных организациях региона при участии полицейских и спасателей будут организованы уроки безопасности, инструктажи, информационно-разъяснительные мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, правил поведения на льду и зимних дорогах. Также предусмотрены практические занятия по теме "Травматизм и меры оказания первой медицинской помощи", говорится в сообщении. На особый контроль будут взяты вопросы профилактики несчастных случаев с детьми, прежде всего, из семей социального риска. Ключевое внимание будет уделено проведению подворовых обходов и работе с родителями, нацеленной на то, чтобы дети не оставались без присмотра. ГУ МЧС по Тверской области организует проверки автономных дымовых пожарных извещателей, которые устанавливаются для обеспечения защиты жилых помещений и безопасности проживания в них семей Верхневолжья, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что по поручению губернатора такими приборами оснащаются дома многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении, на социальном сопровождении, категории "группы риска". Кроме того, под пристальным вниманием будет находиться соблюдение требований пожарной безопасности в социальных учреждениях, где проживают несовершеннолетние, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20241127/ruden-1986045034.html
https://ria.ru/20241126/blagoustroystvo-1985799449.html
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игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область, дети
Тверская область, Игорь Руденя, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Тверская область, Дети
Профилактику безопасности детей в зимние каникулы усилили в Верхневолжье

Руденя: в Верхневолжье усилят профилактику безопасности детей в зимние каникулы

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени в регионе усилена профилактическая работа по обеспечению безопасности детей в новогодние каникулы, сообщает пресс-служба облправительства.
В течение месяца до начала новогодних праздников и во время зимних каникул будет усилена профилактическая работа как с детьми, так и с родителями. В данной работе задействуют региональные Минсемьи, Минсоцзащиты, Минобразования, Минздрав, а также сотрудники областного Управления МВД и Главного Управления МЧС по Тверской области и представители Тверской митрополии.
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В образовательных организациях региона при участии полицейских и спасателей будут организованы уроки безопасности, инструктажи, информационно-разъяснительные мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, правил поведения на льду и зимних дорогах. Также предусмотрены практические занятия по теме "Травматизм и меры оказания первой медицинской помощи", говорится в сообщении.
На особый контроль будут взяты вопросы профилактики несчастных случаев с детьми, прежде всего, из семей социального риска. Ключевое внимание будет уделено проведению подворовых обходов и работе с родителями, нацеленной на то, чтобы дети не оставались без присмотра.
ГУ МЧС по Тверской области организует проверки автономных дымовых пожарных извещателей, которые устанавливаются для обеспечения защиты жилых помещений и безопасности проживания в них семей Верхневолжья, добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что по поручению губернатора такими приборами оснащаются дома многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении, на социальном сопровождении, категории "группы риска".
Кроме того, под пристальным вниманием будет находиться соблюдение требований пожарной безопасности в социальных учреждениях, где проживают несовершеннолетние, подчеркнули в пресс-службе.
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