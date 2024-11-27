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Красноярскому депутату предъявили обвинение в истязании сожительницы - РИА Новости, 27.11.2024
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11:28 27.11.2024 (обновлено: 13:58 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/deputat-1985955516.html
Красноярскому депутату предъявили обвинение в истязании сожительницы
Красноярскому депутату предъявили обвинение в истязании сожительницы - РИА Новости, 27.11.2024
Красноярскому депутату предъявили обвинение в истязании сожительницы
Депутату законодательного собрания Красноярского края Андрею Новаку предъявлено окончательное обвинение в истязании сожительницы и угрозе убийством, сообщила... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T11:28
2024-11-27T13:58
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 27 ноя – РИА Новости. Депутату законодательного собрания Красноярского края Андрею Новаку предъявлено окончательное обвинение в истязании сожительницы и угрозе убийством, сообщила пресс-служба регионального СК РФ. Ранее ведомство сообщало, что в ночь на 14 июня в Красноярске Новак, находясь в квартире дома по улице Юности, в ходе конфликта с сожительницей нанёс ей несколько ударов руками и ногами в область головы и тела. При этом мужчина высказал в адрес потерпевшей угрозу убийством, которую она в связи со сложившейся обстановкой восприняла реально. Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). В СК также отмечали со ссылкой на слова женщины, что в 2022 году подозреваемый дважды наносил ей руками и ногами удары в область головы и тела, за медицинской помощью она тогда не обращалась. В местных СМИ и Telegram-каналах сообщали, что конфликт произошел якобы из-за измены Новака. Сам парламентарий заявлял, что не знает эту женщину, и назвал всю историю провокацией. "Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела в отношении 49-летнего депутата законодательного собрания Красноярского края. Ему предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьей 117 УК РФ (истязание), частью 1 статьей 119 УК РФ (угроза убийством), в отношении женщины", - говорится в сообщении. Суд в июне избрал Новаку меру пресечения в виде запрета определенных действий на время следствия. Ему запрещено подходить ближе 500 метров к дому бывшей сожительницы, общаться с ней и ее детьми, в том числе в соцсетях. В региональном СК уточняют, что уголовное дело находится на завершающей стадии расследования.
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происшествия, россия, красноярский край, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярский край, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
Красноярскому депутату предъявили обвинение в истязании сожительницы

Красноярскому депутату Новаку предъявили обвинение в истязании сожительницы

© Фото : Законодательное Собрание Красноярского края/ВКонтактеАндрей Новак
Андрей Новак - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : Законодательное Собрание Красноярского края/ВКонтакте
Андрей Новак. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 27 ноя – РИА Новости. Депутату законодательного собрания Красноярского края Андрею Новаку предъявлено окончательное обвинение в истязании сожительницы и угрозе убийством, сообщила пресс-служба регионального СК РФ.
Ранее ведомство сообщало, что в ночь на 14 июня в Красноярске Новак, находясь в квартире дома по улице Юности, в ходе конфликта с сожительницей нанёс ей несколько ударов руками и ногами в область головы и тела. При этом мужчина высказал в адрес потерпевшей угрозу убийством, которую она в связи со сложившейся обстановкой восприняла реально. Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). В СК также отмечали со ссылкой на слова женщины, что в 2022 году подозреваемый дважды наносил ей руками и ногами удары в область головы и тела, за медицинской помощью она тогда не обращалась.
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В местных СМИ и Telegram-каналах сообщали, что конфликт произошел якобы из-за измены Новака. Сам парламентарий заявлял, что не знает эту женщину, и назвал всю историю провокацией.
"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела в отношении 49-летнего депутата законодательного собрания Красноярского края. Ему предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьей 117 УК РФ (истязание), частью 1 статьей 119 УК РФ (угроза убийством), в отношении женщины", - говорится в сообщении.
Суд в июне избрал Новаку меру пресечения в виде запрета определенных действий на время следствия. Ему запрещено подходить ближе 500 метров к дому бывшей сожительницы, общаться с ней и ее детьми, в том числе в соцсетях.
В региональном СК уточняют, что уголовное дело находится на завершающей стадии расследования.
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