Рейтинг@Mail.ru
Группа "Т-Технологии" построит собственную сеть дата-центров к 2027 году - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/data-tsentry-1985927695.html
Группа "Т-Технологии" построит собственную сеть дата-центров к 2027 году
Группа "Т-Технологии" построит собственную сеть дата-центров к 2027 году - РИА Новости, 27.11.2024
Группа "Т-Технологии" построит собственную сеть дата-центров к 2027 году
Группа "Т-Технологии" создаст собственную сеть дата-центров, к 2027 году планируется завершение первоначального этапа строительства и начало работы двух... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T10:00
2024-11-27T10:00
технологии
т-банк (ао «тинькофф банк»)
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151699/62/1516996253_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_730f946fdde367578fcbeabd3546e2c7.jpg
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Группа "Т-Технологии" создаст собственную сеть дата-центров, к 2027 году планируется завершение первоначального этапа строительства и начало работы двух дата-центров, а к 2031 году оба объекта выйдут на полную мощность, сообщает Т-Банк.Мощность каждого дата-центра составит 50 МВт, а количество серверов — свыше 100 тысяч.По прогнозам, строительство собственных ЦОД (центр обработки данных) позволит "Т-Технологиям" сэкономить 26 миллиардов рублей до 2030 года, а в дальнейшем ежегодная экономия составит около 10 миллиардов рублей за счет частичного отказа от дорогостоящей аренды инфраструктуры и объединения арендованных и собственных площадей, говорится в сообщении.Дата-центры будут построены в особых экономических зонах (ОЭЗ), что повлияет на развитие региональной ИТ-инфраструктуры и даст компании возможность закупать ИТ-оборудование с меньшими затратами."Мы планируем существенно увеличить собственные технологические мощности для обработки больших данных и развития технологий искусственного интеллекта. ЦОД будут построены в особых экономических зонах с нуля и с использованием технологии free cooling &lt;…&gt;. Планируется, что эта концепция позволит не только значительно снизить затраты на создание и эксплуатацию ЦОД, но и использовать тепло, выделяемое ЦОД, для обогрева близлежащей городской застройки &lt;…&gt;", – отметил директор по информационным технологиям, вице-президент Т-Банка Вячеслав Цыганов, его слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20241122/neyroseti-1985236105.html
https://ria.ru/20241122/premiya-1985194542.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151699/62/1516996253_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_620219f36f9de939e139d90082fe0258.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, т-банк (ао «тинькофф банк»), искусственный интеллект (ии)
Технологии, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Искусственный интеллект (ИИ)
Группа "Т-Технологии" построит собственную сеть дата-центров к 2027 году

Группа "Т-Технологии" запустит на полную мощность два дата-центр к 2031 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЦентр обработки данных
Центр обработки данных - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Центр обработки данных
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Группа "Т-Технологии" создаст собственную сеть дата-центров, к 2027 году планируется завершение первоначального этапа строительства и начало работы двух дата-центров, а к 2031 году оба объекта выйдут на полную мощность, сообщает Т-Банк.
Мощность каждого дата-центра составит 50 МВт, а количество серверов — свыше 100 тысяч.
Распознавание лица - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Доцент Китов рассказал о потенциале новых нейросетей в компьютерном зрении
22 ноября, 18:15
По прогнозам, строительство собственных ЦОД (центр обработки данных) позволит "Т-Технологиям" сэкономить 26 миллиардов рублей до 2030 года, а в дальнейшем ежегодная экономия составит около 10 миллиардов рублей за счет частичного отказа от дорогостоящей аренды инфраструктуры и объединения арендованных и собственных площадей, говорится в сообщении.
Дата-центры будут построены в особых экономических зонах (ОЭЗ), что повлияет на развитие региональной ИТ-инфраструктуры и даст компании возможность закупать ИТ-оборудование с меньшими затратами.
"Мы планируем существенно увеличить собственные технологические мощности для обработки больших данных и развития технологий искусственного интеллекта. ЦОД будут построены в особых экономических зонах с нуля и с использованием технологии free cooling <…>. Планируется, что эта концепция позволит не только значительно снизить затраты на создание и эксплуатацию ЦОД, но и использовать тепло, выделяемое ЦОД, для обогрева близлежащей городской застройки <…>", – отметил директор по информационным технологиям, вице-президент Т-Банка Вячеслав Цыганов, его слова приводятся в сообщении.
InterComm - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Объявлены итоги премии в сфере внутрикорпоративных коммуникаций InterComm
22 ноября, 13:54
 
ТехнологииТ-Банк (АО «Тинькофф Банк»)Искусственный интеллект (ИИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала