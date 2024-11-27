https://ria.ru/20241127/data-tsentry-1985927695.html
Группа "Т-Технологии" построит собственную сеть дата-центров к 2027 году
Группа "Т-Технологии" построит собственную сеть дата-центров к 2027 году - РИА Новости, 27.11.2024
Группа "Т-Технологии" построит собственную сеть дата-центров к 2027 году
Группа "Т-Технологии" создаст собственную сеть дата-центров, к 2027 году планируется завершение первоначального этапа строительства и начало работы двух... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T10:00
2024-11-27T10:00
2024-11-27T10:00
технологии
т-банк (ао «тинькофф банк»)
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Группа "Т-Технологии" создаст собственную сеть дата-центров, к 2027 году планируется завершение первоначального этапа строительства и начало работы двух дата-центров, а к 2031 году оба объекта выйдут на полную мощность, сообщает Т-Банк.Мощность каждого дата-центра составит 50 МВт, а количество серверов — свыше 100 тысяч.По прогнозам, строительство собственных ЦОД (центр обработки данных) позволит "Т-Технологиям" сэкономить 26 миллиардов рублей до 2030 года, а в дальнейшем ежегодная экономия составит около 10 миллиардов рублей за счет частичного отказа от дорогостоящей аренды инфраструктуры и объединения арендованных и собственных площадей, говорится в сообщении.Дата-центры будут построены в особых экономических зонах (ОЭЗ), что повлияет на развитие региональной ИТ-инфраструктуры и даст компании возможность закупать ИТ-оборудование с меньшими затратами."Мы планируем существенно увеличить собственные технологические мощности для обработки больших данных и развития технологий искусственного интеллекта. ЦОД будут построены в особых экономических зонах с нуля и с использованием технологии free cooling <…>. Планируется, что эта концепция позволит не только значительно снизить затраты на создание и эксплуатацию ЦОД, но и использовать тепло, выделяемое ЦОД, для обогрева близлежащей городской застройки <…>", – отметил директор по информационным технологиям, вице-президент Т-Банка Вячеслав Цыганов, его слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20241122/neyroseti-1985236105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, т-банк (ао «тинькофф банк»), искусственный интеллект (ии)
Технологии, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Искусственный интеллект (ИИ)
Группа "Т-Технологии" построит собственную сеть дата-центров к 2027 году
Группа "Т-Технологии" запустит на полную мощность два дата-центр к 2031 году
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Группа "Т-Технологии" создаст собственную сеть дата-центров, к 2027 году планируется завершение первоначального этапа строительства и начало работы двух дата-центров, а к 2031 году оба объекта выйдут на полную мощность, сообщает Т-Банк.
Мощность каждого дата-центра составит 50 МВт, а количество серверов — свыше 100 тысяч.
По прогнозам, строительство собственных ЦОД (центр обработки данных) позволит "Т-Технологиям" сэкономить 26 миллиардов рублей до 2030 года, а в дальнейшем ежегодная экономия составит около 10 миллиардов рублей за счет частичного отказа от дорогостоящей аренды инфраструктуры и объединения арендованных и собственных площадей, говорится в сообщении.
Дата-центры будут построены в особых экономических зонах (ОЭЗ), что повлияет на развитие региональной ИТ-инфраструктуры и даст компании возможность закупать ИТ-оборудование с меньшими затратами.
"Мы планируем существенно увеличить собственные технологические мощности для обработки больших данных и развития технологий искусственного интеллекта
. ЦОД будут построены в особых экономических зонах с нуля и с использованием технологии free cooling <…>. Планируется, что эта концепция позволит не только значительно снизить затраты на создание и эксплуатацию ЦОД, но и использовать тепло, выделяемое ЦОД, для обогрева близлежащей городской застройки <…>", – отметил директор по информационным технологиям, вице-президент Т-Банка Вячеслав Цыганов, его слова приводятся в сообщении.