https://ria.ru/20241127/data-tsentry-1985927695.html

Группа "Т-Технологии" построит собственную сеть дата-центров к 2027 году

Группа "Т-Технологии" построит собственную сеть дата-центров к 2027 году - РИА Новости, 27.11.2024

Группа "Т-Технологии" построит собственную сеть дата-центров к 2027 году

Группа "Т-Технологии" создаст собственную сеть дата-центров, к 2027 году планируется завершение первоначального этапа строительства и начало работы двух... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T10:00

2024-11-27T10:00

2024-11-27T10:00

технологии

т-банк (ао «тинькофф банк»)

искусственный интеллект (ии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151699/62/1516996253_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_730f946fdde367578fcbeabd3546e2c7.jpg

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Группа "Т-Технологии" создаст собственную сеть дата-центров, к 2027 году планируется завершение первоначального этапа строительства и начало работы двух дата-центров, а к 2031 году оба объекта выйдут на полную мощность, сообщает Т-Банк.Мощность каждого дата-центра составит 50 МВт, а количество серверов — свыше 100 тысяч.По прогнозам, строительство собственных ЦОД (центр обработки данных) позволит "Т-Технологиям" сэкономить 26 миллиардов рублей до 2030 года, а в дальнейшем ежегодная экономия составит около 10 миллиардов рублей за счет частичного отказа от дорогостоящей аренды инфраструктуры и объединения арендованных и собственных площадей, говорится в сообщении.Дата-центры будут построены в особых экономических зонах (ОЭЗ), что повлияет на развитие региональной ИТ-инфраструктуры и даст компании возможность закупать ИТ-оборудование с меньшими затратами."Мы планируем существенно увеличить собственные технологические мощности для обработки больших данных и развития технологий искусственного интеллекта. ЦОД будут построены в особых экономических зонах с нуля и с использованием технологии free cooling <…>. Планируется, что эта концепция позволит не только значительно снизить затраты на создание и эксплуатацию ЦОД, но и использовать тепло, выделяемое ЦОД, для обогрева близлежащей городской застройки <…>", – отметил директор по информационным технологиям, вице-президент Т-Банка Вячеслав Цыганов, его слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20241122/neyroseti-1985236105.html

https://ria.ru/20241122/premiya-1985194542.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, т-банк (ао «тинькофф банк»), искусственный интеллект (ии)