https://ria.ru/20241127/chislo-1986065205.html

В РПЦ призвали увеличить число военных священников

В РПЦ призвали увеличить число военных священников - РИА Новости, 27.11.2024

В РПЦ призвали увеличить число военных священников

Количество военных священников необходимо увеличить в пять-шесть раз, на это может уйти до десяти лет, заявил председатель синодального отдела РПЦ по... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T18:16

2024-11-27T18:16

2024-11-27T18:16

религия

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Количество военных священников необходимо увеличить в пять-шесть раз, на это может уйти до десяти лет, заявил председатель синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский). "Нам нужно будет увеличивать в пять-шесть раз количество военного духовенства в Вооруженных силах. Сегодня есть 300 человек, должно быть 1,5-2 тысячи человек. Причем на это нужно будет три, пять, может быть, десять лет, чтобы такое количество подготовить, начиная с подготовки в духовных семинариях", – сказал митрополит на посвященной Вооруженным силам секции Всемирного русского народного собора (ВРНС). Это, пояснил он, будет необходимо сделать после внесения изменений в законодательство, закрепляющих статус военного духовенства. Ранее сообщалось, что в армии есть 309 штатных должностей помощников командиров по работе с верующими военнослужащими и 34 штатные должности помощников начальников высших военных учреждений министерства обороны, на которых несут служение клирики РПЦ. Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора – патриарх Кирилл. В этом году тема собора – "Русский мир: внешние и внутренние вызовы", он проходит в столице 27-28 ноября.

https://ria.ru/20241127/svyaschenniki-1986064593.html

https://ria.ru/20241125/svyaschennik-1985576504.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

русская православная церковь, религия