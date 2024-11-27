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В РПЦ призвали увеличить число военных священников - РИА Новости, 27.11.2024
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Религия
 
18:16 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/chislo-1986065205.html
В РПЦ призвали увеличить число военных священников
В РПЦ призвали увеличить число военных священников - РИА Новости, 27.11.2024
В РПЦ призвали увеличить число военных священников
Количество военных священников необходимо увеличить в пять-шесть раз, на это может уйти до десяти лет, заявил председатель синодального отдела РПЦ по... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T18:16
2024-11-27T18:16
религия
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Количество военных священников необходимо увеличить в пять-шесть раз, на это может уйти до десяти лет, заявил председатель синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский). "Нам нужно будет увеличивать в пять-шесть раз количество военного духовенства в Вооруженных силах. Сегодня есть 300 человек, должно быть 1,5-2 тысячи человек. Причем на это нужно будет три, пять, может быть, десять лет, чтобы такое количество подготовить, начиная с подготовки в духовных семинариях", – сказал митрополит на посвященной Вооруженным силам секции Всемирного русского народного собора (ВРНС). Это, пояснил он, будет необходимо сделать после внесения изменений в законодательство, закрепляющих статус военного духовенства. Ранее сообщалось, что в армии есть 309 штатных должностей помощников командиров по работе с верующими военнослужащими и 34 штатные должности помощников начальников высших военных учреждений министерства обороны, на которых несут служение клирики РПЦ. Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора – патриарх Кирилл. В этом году тема собора – "Русский мир: внешние и внутренние вызовы", он проходит в столице 27-28 ноября.
https://ria.ru/20241127/svyaschenniki-1986064593.html
https://ria.ru/20241125/svyaschennik-1985576504.html
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русская православная церковь, религия
Религия, Русская православная церковь, Религия
В РПЦ призвали увеличить число военных священников

Митрополит Ставропольский Кирилл: количество военных священников нужно увеличить

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие внутренних войск Белоруссии празднуют Рождество Христово
Военнослужащие внутренних войск Белоруссии празднуют Рождество Христово - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Количество военных священников необходимо увеличить в пять-шесть раз, на это может уйти до десяти лет, заявил председатель синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский).
"Нам нужно будет увеличивать в пять-шесть раз количество военного духовенства в Вооруженных силах. Сегодня есть 300 человек, должно быть 1,5-2 тысячи человек. Причем на это нужно будет три, пять, может быть, десять лет, чтобы такое количество подготовить, начиная с подготовки в духовных семинариях", – сказал митрополит на посвященной Вооруженным силам секции Всемирного русского народного собора (ВРНС).
Военный священник отец иерей Роман Чебоненко во время осмотра улиц Авдеевки саперами - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
В РПЦ рассказали, сколько священников побывало на фронте
Вчера, 18:14
Это, пояснил он, будет необходимо сделать после внесения изменений в законодательство, закрепляющих статус военного духовенства.
Ранее сообщалось, что в армии есть 309 штатных должностей помощников командиров по работе с верующими военнослужащими и 34 штатные должности помощников начальников высших военных учреждений министерства обороны, на которых несут служение клирики РПЦ.
Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора – патриарх Кирилл. В этом году тема собора – "Русский мир: внешние и внутренние вызовы", он проходит в столице 27-28 ноября.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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