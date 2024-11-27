https://ria.ru/20241127/chislo-1986065205.html
В РПЦ призвали увеличить число военных священников
В РПЦ призвали увеличить число военных священников - РИА Новости, 27.11.2024
В РПЦ призвали увеличить число военных священников
Количество военных священников необходимо увеличить в пять-шесть раз, на это может уйти до десяти лет, заявил председатель синодального отдела РПЦ по... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T18:16
2024-11-27T18:16
2024-11-27T18:16
религия
русская православная церковь
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147973/38/1479733876_0:206:2909:1842_1920x0_80_0_0_f8380472f219c66b9de32e329785f0cd.jpg
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Количество военных священников необходимо увеличить в пять-шесть раз, на это может уйти до десяти лет, заявил председатель синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский). "Нам нужно будет увеличивать в пять-шесть раз количество военного духовенства в Вооруженных силах. Сегодня есть 300 человек, должно быть 1,5-2 тысячи человек. Причем на это нужно будет три, пять, может быть, десять лет, чтобы такое количество подготовить, начиная с подготовки в духовных семинариях", – сказал митрополит на посвященной Вооруженным силам секции Всемирного русского народного собора (ВРНС). Это, пояснил он, будет необходимо сделать после внесения изменений в законодательство, закрепляющих статус военного духовенства. Ранее сообщалось, что в армии есть 309 штатных должностей помощников командиров по работе с верующими военнослужащими и 34 штатные должности помощников начальников высших военных учреждений министерства обороны, на которых несут служение клирики РПЦ. Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора – патриарх Кирилл. В этом году тема собора – "Русский мир: внешние и внутренние вызовы", он проходит в столице 27-28 ноября.
https://ria.ru/20241127/svyaschenniki-1986064593.html
https://ria.ru/20241125/svyaschennik-1985576504.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147973/38/1479733876_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_cdc8c29ce601ef40919263efe84ada2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, религия
Религия, Русская православная церковь, Религия
В РПЦ призвали увеличить число военных священников
Митрополит Ставропольский Кирилл: количество военных священников нужно увеличить
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Количество военных священников необходимо увеличить в пять-шесть раз, на это может уйти до десяти лет, заявил председатель синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский).
"Нам нужно будет увеличивать в пять-шесть раз количество военного духовенства в Вооруженных силах. Сегодня есть 300 человек, должно быть 1,5-2 тысячи человек. Причем на это нужно будет три, пять, может быть, десять лет, чтобы такое количество подготовить, начиная с подготовки в духовных семинариях", – сказал митрополит на посвященной Вооруженным силам секции Всемирного русского народного собора (ВРНС).
Это, пояснил он, будет необходимо сделать после внесения изменений в законодательство, закрепляющих статус военного духовенства.
Ранее сообщалось, что в армии есть 309 штатных должностей помощников командиров по работе с верующими военнослужащими и 34 штатные должности помощников начальников высших военных учреждений министерства обороны, на которых несут служение клирики РПЦ
.
Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора – патриарх Кирилл. В этом году тема собора – "Русский мир: внешние и внутренние вызовы", он проходит в столице 27-28 ноября.