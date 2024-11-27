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Чернышенко рассказал о целевом обучении в СПО - РИА Новости, 27.11.2024
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17:58 27.11.2024 (обновлено: 19:23 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/chernyshenko-1986059746.html
Чернышенко рассказал о целевом обучении в СПО
Чернышенко рассказал о целевом обучении в СПО - РИА Новости, 27.11.2024
Чернышенко рассказал о целевом обучении в СПО
Процент заключения договоров о целевом обучении в системе среднего профессионального образования доходит до 100% в некоторых российских регионах, сообщил... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T17:58
2024-11-27T19:23
общество
россия
дмитрий чернышенко
госдума рф
социальный навигатор
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Процент заключения договоров о целевом обучении в системе среднего профессионального образования доходит до 100% в некоторых российских регионах, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Для ликвидации кадрового голода на местах, в том числе в селах и на удаленных территориях, нужно развивать систему целевого обучения в СПО. Такой механизм нашел положительный отклик у работодателей в рамках "Профессионалитета". В некоторых регионах мы видим, что процент заключения договоров о целевом обучении доходит до 100%", - сказал Чернышенко во время правительственного часа в Госдуме. Он поддержал предложение о совершенствовании подходов к целевому обучению в СПО, в рамках разрабатываемой Стратегии развития образования до 2040 года будет проработан вопрос закрепления обучающегося за конкретным предприятием.
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общество, россия, дмитрий чернышенко, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко рассказал о целевом обучении в СПО

Чернышенко заявил, что процент договоров о целевом обучении в СПО доходит до ста

© Фото : Пресс-служба Госдумы РФЗаместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время правительственного часа в Госдуме
Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время правительственного часа в Госдуме - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : Пресс-служба Госдумы РФ
Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время правительственного часа в Госдуме
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Процент заключения договоров о целевом обучении в системе среднего профессионального образования доходит до 100% в некоторых российских регионах, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Для ликвидации кадрового голода на местах, в том числе в селах и на удаленных территориях, нужно развивать систему целевого обучения в СПО. Такой механизм нашел положительный отклик у работодателей в рамках "Профессионалитета". В некоторых регионах мы видим, что процент заключения договоров о целевом обучении доходит до 100%", - сказал Чернышенко во время правительственного часа в Госдуме.
Он поддержал предложение о совершенствовании подходов к целевому обучению в СПО, в рамках разрабатываемой Стратегии развития образования до 2040 года будет проработан вопрос закрепления обучающегося за конкретным предприятием.
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