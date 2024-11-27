https://ria.ru/20241127/chernyshenko-1986059746.html

Чернышенко рассказал о целевом обучении в СПО

Чернышенко рассказал о целевом обучении в СПО - РИА Новости, 27.11.2024

Чернышенко рассказал о целевом обучении в СПО

Процент заключения договоров о целевом обучении в системе среднего профессионального образования доходит до 100% в некоторых российских регионах, сообщил... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T17:58

2024-11-27T17:58

2024-11-27T19:23

общество

россия

дмитрий чернышенко

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социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Процент заключения договоров о целевом обучении в системе среднего профессионального образования доходит до 100% в некоторых российских регионах, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Для ликвидации кадрового голода на местах, в том числе в селах и на удаленных территориях, нужно развивать систему целевого обучения в СПО. Такой механизм нашел положительный отклик у работодателей в рамках "Профессионалитета". В некоторых регионах мы видим, что процент заключения договоров о целевом обучении доходит до 100%", - сказал Чернышенко во время правительственного часа в Госдуме. Он поддержал предложение о совершенствовании подходов к целевому обучению в СПО, в рамках разрабатываемой Стратегии развития образования до 2040 года будет проработан вопрос закрепления обучающегося за конкретным предприятием.

https://ria.ru/20240607/obrazovanie-1951202701.html

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общество, россия, дмитрий чернышенко, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование