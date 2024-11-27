В Британии задержали одного из самых разыскиваемых преступников
В Великобритании задержали беглеца из списка самых разыскиваемых ФБР лиц
© AP Photo / Matt DunhamБританские полицейские
© AP Photo / Matt Dunham
Британские полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мужчина, находящийся в списке самых разыскиваемых преступников ФБР за теракты, совершенные в Калифорнии в 2003 году, был найден и задержан в Великобритании, суд начал подготовку к его экстрадиции в США, сообщает издание Times со ссылкой на национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).
"По словам следователей, в Северном Уэльсе арестован американский беглец, один из самых разыскиваемых ФБР террористов, скрывавшийся от правосудия на протяжении двух десятилетий", — пишет издание.
Речь идет о 46-летнем мужчине по имени Дэниел Андреас Сан-Диего, который разыскивался за два теракта в Калифорнии в 2003 году, связанных с радикальной группировкой, выступающей за защиту прав животных. В 2009 году Сан-Диего был добавлен в список ФБР самых разыскиваемых террористов. За информацию, которая привела бы к его аресту, было объявлено вознаграждение в размере 250 тысяч долларов США.
Известно, что его нашли и задержали в понедельник в сельской местности рядом с лесом. Во вторник беглец предстал перед судом, связанным с началом процесса его экстрадиции в США.