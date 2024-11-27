https://ria.ru/20241127/britanija-1985906222.html

В Британии задержали одного из самых разыскиваемых преступников

В Британии задержали одного из самых разыскиваемых преступников - РИА Новости, 27.11.2024

В Британии задержали одного из самых разыскиваемых преступников

Мужчина, находящийся в списке самых разыскиваемых преступников ФБР за теракты, совершенные в Калифорнии в 2003 году, был найден и задержан в Великобритании, суд РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T02:11

2024-11-27T02:11

2024-11-27T03:03

в мире

сша

калифорния

фбр

экстрадиция

терроризм

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мужчина, находящийся в списке самых разыскиваемых преступников ФБР за теракты, совершенные в Калифорнии в 2003 году, был найден и задержан в Великобритании, суд начал подготовку к его экстрадиции в США, сообщает издание Times со ссылкой на национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). "По словам следователей, в Северном Уэльсе арестован американский беглец, один из самых разыскиваемых ФБР террористов, скрывавшийся от правосудия на протяжении двух десятилетий", — пишет издание. Речь идет о 46-летнем мужчине по имени Дэниел Андреас Сан-Диего, который разыскивался за два теракта в Калифорнии в 2003 году, связанных с радикальной группировкой, выступающей за защиту прав животных. В 2009 году Сан-Диего был добавлен в список ФБР самых разыскиваемых террористов. За информацию, которая привела бы к его аресту, было объявлено вознаграждение в размере 250 тысяч долларов США. Известно, что его нашли и задержали в понедельник в сельской местности рядом с лесом. Во вторник беглец предстал перед судом, связанным с началом процесса его экстрадиции в США.

https://ria.ru/20241122/venesuela-1985283107.html

https://ria.ru/20241002/deportatsiya-1975856039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, калифорния, фбр, экстрадиция, терроризм