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В Британии задержали одного из самых разыскиваемых преступников - РИА Новости, 27.11.2024
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02:11 27.11.2024 (обновлено: 03:03 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/britanija-1985906222.html
В Британии задержали одного из самых разыскиваемых преступников
В Британии задержали одного из самых разыскиваемых преступников - РИА Новости, 27.11.2024
В Британии задержали одного из самых разыскиваемых преступников
Мужчина, находящийся в списке самых разыскиваемых преступников ФБР за теракты, совершенные в Калифорнии в 2003 году, был найден и задержан в Великобритании, суд РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T02:11
2024-11-27T03:03
в мире
сша
калифорния
фбр
экстрадиция
терроризм
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мужчина, находящийся в списке самых разыскиваемых преступников ФБР за теракты, совершенные в Калифорнии в 2003 году, был найден и задержан в Великобритании, суд начал подготовку к его экстрадиции в США, сообщает издание Times со ссылкой на национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). "По словам следователей, в Северном Уэльсе арестован американский беглец, один из самых разыскиваемых ФБР террористов, скрывавшийся от правосудия на протяжении двух десятилетий", — пишет издание. Речь идет о 46-летнем мужчине по имени Дэниел Андреас Сан-Диего, который разыскивался за два теракта в Калифорнии в 2003 году, связанных с радикальной группировкой, выступающей за защиту прав животных. В 2009 году Сан-Диего был добавлен в список ФБР самых разыскиваемых террористов. За информацию, которая привела бы к его аресту, было объявлено вознаграждение в размере 250 тысяч долларов США. Известно, что его нашли и задержали в понедельник в сельской местности рядом с лесом. Во вторник беглец предстал перед судом, связанным с началом процесса его экстрадиции в США.
https://ria.ru/20241122/venesuela-1985283107.html
https://ria.ru/20241002/deportatsiya-1975856039.html
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в мире, сша, калифорния, фбр, экстрадиция, терроризм
В мире, США, Калифорния, ФБР, Экстрадиция, Терроризм
В Британии задержали одного из самых разыскиваемых преступников

В Великобритании задержали беглеца из списка самых разыскиваемых ФБР лиц

© AP Photo / Matt DunhamБританские полицейские
Британские полицейские - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Matt Dunham
Британские полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мужчина, находящийся в списке самых разыскиваемых преступников ФБР за теракты, совершенные в Калифорнии в 2003 году, был найден и задержан в Великобритании, суд начал подготовку к его экстрадиции в США, сообщает издание Times со ссылкой на национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).
"По словам следователей, в Северном Уэльсе арестован американский беглец, один из самых разыскиваемых ФБР террористов, скрывавшийся от правосудия на протяжении двух десятилетий", — пишет издание.
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Речь идет о 46-летнем мужчине по имени Дэниел Андреас Сан-Диего, который разыскивался за два теракта в Калифорнии в 2003 году, связанных с радикальной группировкой, выступающей за защиту прав животных. В 2009 году Сан-Диего был добавлен в список ФБР самых разыскиваемых террористов. За информацию, которая привела бы к его аресту, было объявлено вознаграждение в размере 250 тысяч долларов США.
Известно, что его нашли и задержали в понедельник в сельской местности рядом с лесом. Во вторник беглец предстал перед судом, связанным с началом процесса его экстрадиции в США.
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