https://ria.ru/20241127/bpla-1986024132.html

Израиль заявил об уничтожении более половины запасов БПЛА "Хезболлы"

Израиль заявил об уничтожении более половины запасов БПЛА "Хезболлы" - РИА Новости, 27.11.2024

Израиль заявил об уничтожении более половины запасов БПЛА "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что с начала военных действий в октябре прошлого года было уничтожено около 70% запасов БПЛА и крылатых ракет шиитского... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T16:05

2024-11-27T16:05

2024-11-27T16:05

в мире

израиль

ливан

сша

биньямин нетаньяху

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что с начала военных действий в октябре прошлого года было уничтожено около 70% запасов БПЛА и крылатых ракет шиитского движения "Хезболла". "С самого начала войны и, в частности, в рамках операции "Северные стрелы", ВВС Израиля под руководством Разведывательного управления провели широкомасштабные усилия по уничтожению террористической инфраструктуры авиационного подразделения "Хезболлы"... Было уничтожено 70% запасов БПЛА и крылатых ракет авиационного подразделения "Хезболлы", предназначенных для нападения на граждан государства Израиль", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что в рамках проведенных операций ВВС Израиля нанесли удары более чем по 150 установкам для запуска беспилотников, около 20 складов с вооружением, примерно 30 командным пунктам и четырем цехам по производству беспилотников и крылатых ракет. Также отмечается, что во вторник до наступления соглашения о прекращении огня в Ливане силы ЦАХАЛ ликвидировали офицера оперативного отдела авиационного подразделения "Хезболлах" Джафара Али Самаха. Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед утверждением премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболла" Израиль ответит и возобновит боевые действия. Согласно плану урегулирования, предложенного США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлы" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны. Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлы" на юге Ливана.

https://ria.ru/20241127/izrail-1985992532.html

https://ria.ru/20241127/izrail-1985910250.html

https://ria.ru/20241126/udar-1985847864.html

израиль

ливан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, сша, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024