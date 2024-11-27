Израиль заявил об уничтожении более половины запасов БПЛА "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявила об уничтожении около 70% запасов БПЛА и крылатых ракет "Хезболлы"
© AP Photo / Oded BaliltyВоенные на фоне флага Израиля
© AP Photo / Oded Balilty
Военные на фоне флага Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что с начала военных действий в октябре прошлого года было уничтожено около 70% запасов БПЛА и крылатых ракет шиитского движения "Хезболла".
"С самого начала войны и, в частности, в рамках операции "Северные стрелы", ВВС Израиля под руководством Разведывательного управления провели широкомасштабные усилия по уничтожению террористической инфраструктуры авиационного подразделения "Хезболлы"... Было уничтожено 70% запасов БПЛА и крылатых ракет авиационного подразделения "Хезболлы", предназначенных для нападения на граждан государства Израиль", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в рамках проведенных операций ВВС Израиля нанесли удары более чем по 150 установкам для запуска беспилотников, около 20 складов с вооружением, примерно 30 командным пунктам и четырем цехам по производству беспилотников и крылатых ракет.
Также отмечается, что во вторник до наступления соглашения о прекращении огня в Ливане силы ЦАХАЛ ликвидировали офицера оперативного отдела авиационного подразделения "Хезболлах" Джафара Али Самаха.
Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед утверждением премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболла" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
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Согласно плану урегулирования, предложенного США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлы" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлы" на юге Ливана.
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