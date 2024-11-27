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Над Черным морем и Крымом сбили 25 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:25 27.11.2024 (обновлено: 14:08 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/bpla-1985971678.html
Над Черным морем и Крымом сбили 25 украинских беспилотников
Над Черным морем и Крымом сбили 25 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.11.2024
Над Черным морем и Крымом сбили 25 украинских беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и Республикой Крым, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:25
2024-11-27T14:08
специальная военная операция на украине
черное море
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и Республикой Крым, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать седьмого ноября с 08.30 до 10.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 25 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены и перехвачены над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.По данным ведомства, ночью российские средства ПВО уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотника: 10 - над Ростовской областью, семь – над Белгородской, два – над Воронежской и по одному – над Курской, Брянской и Смоленской.
https://ria.ru/20241127/bespilotniki-1985920311.html
черное море
республика крым
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черное море, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Черным морем и Крымом сбили 25 украинских беспилотников

Минобороны: над Черным морем и Крымом сбили 25 украинских беспилотников

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и Республикой Крым, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать седьмого ноября с 08.30 до 10.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 25 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены и перехвачены над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, ночью российские средства ПВО уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотника: 10 - над Ростовской областью, семь – над Белгородской, два – над Воронежской и по одному – над Курской, Брянской и Смоленской.
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Российская система ПВО сбила за ночь 22 БПЛА
Вчера, 07:55
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРеспублика КрымМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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