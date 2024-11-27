https://ria.ru/20241127/bpla-1985971678.html

Над Черным морем и Крымом сбили 25 украинских беспилотников

Над Черным морем и Крымом сбили 25 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.11.2024

Над Черным морем и Крымом сбили 25 украинских беспилотников

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и Республикой Крым, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T12:25

2024-11-27T12:25

2024-11-27T14:08

специальная военная операция на украине

черное море

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и Республикой Крым, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать седьмого ноября с 08.30 до 10.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 25 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены и перехвачены над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.По данным ведомства, ночью российские средства ПВО уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотника: 10 - над Ростовской областью, семь – над Белгородской, два – над Воронежской и по одному – над Курской, Брянской и Смоленской.

https://ria.ru/20241127/bespilotniki-1985920311.html

черное море

республика крым

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черное море, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность