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Над Черным морем и Крымом сбили 25 украинских беспилотников
Над Черным морем и Крымом сбили 25 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.11.2024
Над Черным морем и Крымом сбили 25 украинских беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и Республикой Крым, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:25
2024-11-27T12:25
2024-11-27T14:08
специальная военная операция на украине
черное море
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и Республикой Крым, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать седьмого ноября с 08.30 до 10.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 25 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены и перехвачены над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.По данным ведомства, ночью российские средства ПВО уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотника: 10 - над Ростовской областью, семь – над Белгородской, два – над Воронежской и по одному – над Курской, Брянской и Смоленской.
https://ria.ru/20241127/bespilotniki-1985920311.html
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черное море, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Черным морем и Крымом сбили 25 украинских беспилотников
Минобороны: над Черным морем и Крымом сбили 25 украинских беспилотников