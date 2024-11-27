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Чернышенко назвал число бойцов СВО и их детей, зачисленных на программы СПО

Чернышенко назвал число бойцов СВО и их детей, зачисленных на программы СПО - РИА Новости, 27.11.2024

Чернышенко назвал число бойцов СВО и их детей, зачисленных на программы СПО

Более 20 тысяч участников специальной военной операции и их детей были зачислены по программам среднего профессионального образования (СПО) в приемную кампанию... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T17:33

2024-11-27T17:33

2024-11-27T19:24

общество

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дмитрий чернышенко

госдума рф

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Более 20 тысяч участников специальной военной операции и их детей были зачислены по программам среднего профессионального образования (СПО) в приемную кампанию этого года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "По итогам приемной кампании 2024 года в 84 субъектах на обучение по программам СПО бесплатно и без сдачи экзаменов было зачислено более 20 тысяч наших героев и их детей", - сказал Чернышенко во время правительственного часа в Госдуме. Он отметил, что во многих регионах сегодня реализована дополнительная поддержка для студентов-участников СВО. "Крайне важно эту лучшую практику масштабировать", - добавил Чернышенко.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, дмитрий чернышенко, госдума рф