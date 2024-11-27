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Чернышенко назвал число бойцов СВО и их детей, зачисленных на программы СПО
Чернышенко назвал число бойцов СВО и их детей, зачисленных на программы СПО - РИА Новости, 27.11.2024
Чернышенко назвал число бойцов СВО и их детей, зачисленных на программы СПО
Более 20 тысяч участников специальной военной операции и их детей были зачислены по программам среднего профессионального образования (СПО) в приемную кампанию... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T17:33
2024-11-27T17:33
2024-11-27T19:24
общество
россия
дмитрий чернышенко
госдума рф
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Более 20 тысяч участников специальной военной операции и их детей были зачислены по программам среднего профессионального образования (СПО) в приемную кампанию этого года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "По итогам приемной кампании 2024 года в 84 субъектах на обучение по программам СПО бесплатно и без сдачи экзаменов было зачислено более 20 тысяч наших героев и их детей", - сказал Чернышенко во время правительственного часа в Госдуме. Он отметил, что во многих регионах сегодня реализована дополнительная поддержка для студентов-участников СВО. "Крайне важно эту лучшую практику масштабировать", - добавил Чернышенко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий чернышенко, госдума рф
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Госдума РФ
Чернышенко назвал число бойцов СВО и их детей, зачисленных на программы СПО
Более 20 тысяч бойцов СВО и их детей зачислили на программы СПО в 2024 году