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Правнучка летчика Чкалова уехала за границу после совершения преступления - РИА Новости, 27.11.2024
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08:12 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/bogdanova-1985920980.html
Правнучка летчика Чкалова уехала за границу после совершения преступления
Правнучка летчика Чкалова уехала за границу после совершения преступления - РИА Новости, 27.11.2024
Правнучка летчика Чкалова уехала за границу после совершения преступления
Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* скрылась за границей после совершения преступления по делу о призывах к терроризму, указано в... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T08:12
2024-11-27T08:12
происшествия
дарья богданова
валерий чкалов
олег кашин
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* скрылась за границей после совершения преступления по делу о призывах к терроризму, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."После совершения преступления скрылась на территории иностранного государства, находится в розыске", - сказано в документах.Богдановой* вменяют часть 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), санкция статьи предусматривает до семи лет колонии. Она объявлена в международный розыск.Ранее Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.В апреле в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что против правнучки легендарного советского лётчика Чкалова было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом стало, в частности, интервью иноагенту Олегу Кашину, в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности.Согласно судебным документам, при избрании Богдановой* заочного ареста, суд счел обоснованными подозрения следствия в причастности обвиняемой к преступлению, что подтверждается, в частности, результатами оперативно-розыскных мероприятий и заключением комплексной психолого-лингвистической экспертизы. Также при вынесении постановления инстанция посчитала, что находясь на свободе, фигурантка продолжит заниматься преступной деятельностью и может угрожать свидетелям по уголовному делу.Богданову* заочно арестовали первого ноября. Согласно картотеке Измайловского райсуда, постановление об аресте не было обжаловано и вступило в законную силу.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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происшествия, дарья богданова, валерий чкалов, олег кашин
Происшествия, Дарья Богданова, Валерий Чкалов, Олег Кашин
Правнучка летчика Чкалова уехала за границу после совершения преступления

Обвиняемая в призывах к терроризму Дарья Богданова скрылась за границей

© Фото : страница Дарьи Богдановой* в соцсетиДарья Богданова*
Дарья Богданова* - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фото : страница Дарьи Богдановой* в соцсети
Дарья Богданова*. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* скрылась за границей после совершения преступления по делу о призывах к терроризму, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"После совершения преступления скрылась на территории иностранного государства, находится в розыске", - сказано в документах.
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22 ноября, 07:31
Богдановой* вменяют часть 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), санкция статьи предусматривает до семи лет колонии. Она объявлена в международный розыск.
Ранее Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.
В апреле в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что против правнучки легендарного советского лётчика Чкалова было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом стало, в частности, интервью иноагенту Олегу Кашину, в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности.
Согласно судебным документам, при избрании Богдановой* заочного ареста, суд счел обоснованными подозрения следствия в причастности обвиняемой к преступлению, что подтверждается, в частности, результатами оперативно-розыскных мероприятий и заключением комплексной психолого-лингвистической экспертизы. Также при вынесении постановления инстанция посчитала, что находясь на свободе, фигурантка продолжит заниматься преступной деятельностью и может угрожать свидетелям по уголовному делу.
Богданову* заочно арестовали первого ноября. Согласно картотеке Измайловского райсуда, постановление об аресте не было обжаловано и вступило в законную силу.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Олег Шеин* - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Политика Олега Шеина* внесли в реестр иноагентов
22 ноября, 17:06
 
ПроисшествияДарья БогдановаВалерий ЧкаловОлег Кашин
 
 
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