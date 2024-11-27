https://ria.ru/20241127/bogdanova-1985920980.html

Правнучка летчика Чкалова уехала за границу после совершения преступления

Правнучка летчика Чкалова уехала за границу после совершения преступления - РИА Новости, 27.11.2024

Правнучка летчика Чкалова уехала за границу после совершения преступления

Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* скрылась за границей после совершения преступления по делу о призывах к терроризму, указано в... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T08:12

2024-11-27T08:12

2024-11-27T08:12

происшествия

дарья богданова

валерий чкалов

олег кашин

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* скрылась за границей после совершения преступления по делу о призывах к терроризму, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."После совершения преступления скрылась на территории иностранного государства, находится в розыске", - сказано в документах.Богдановой* вменяют часть 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), санкция статьи предусматривает до семи лет колонии. Она объявлена в международный розыск.Ранее Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.В апреле в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что против правнучки легендарного советского лётчика Чкалова было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом стало, в частности, интервью иноагенту Олегу Кашину, в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности.Согласно судебным документам, при избрании Богдановой* заочного ареста, суд счел обоснованными подозрения следствия в причастности обвиняемой к преступлению, что подтверждается, в частности, результатами оперативно-розыскных мероприятий и заключением комплексной психолого-лингвистической экспертизы. Также при вынесении постановления инстанция посчитала, что находясь на свободе, фигурантка продолжит заниматься преступной деятельностью и может угрожать свидетелям по уголовному делу.Богданову* заочно арестовали первого ноября. Согласно картотеке Измайловского райсуда, постановление об аресте не было обжаловано и вступило в законную силу.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241122/belyy-1985119421.html

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происшествия, дарья богданова, валерий чкалов, олег кашин