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Пашаев рассказал об очной ставке с Блиновским - РИА Новости, 27.11.2024
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13:47 27.11.2024 (обновлено: 13:59 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/blinovskiy-1985991355.html
Пашаев рассказал об очной ставке с Блиновским
Пашаев рассказал об очной ставке с Блиновским - РИА Новости, 27.11.2024
Пашаев рассказал об очной ставке с Блиновским
Экс-адвокат Эльман Пашаев рассказал в суде, что у него состоялась очная ставка с супругом "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексеем, во время которой он не РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T13:47
2024-11-27T13:59
происшествия
москва
алексей блиновский
михаил ефремов
эльман пашаев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Экс-адвокат Эльман Пашаев рассказал в суде, что у него состоялась очная ставка с супругом "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексеем, во время которой он не получил ответа на вопрос, откуда у Блиновского такие деньги, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его жену от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Бывший адвокат был арестован по обвинению в мошенничестве, вину не признает. В ходе рассмотрения жалобы на продление срока ареста Пашаеву до 15 января он и его защитник сообщили, что Блиновский - единственный заявитель по делу, всё обвинение строится исключительно на его показаниях. "В ходе неё (очной ставки – ред.) следователь отвёл наш вопрос, а откуда эти самые деньги у Блиновского, которые он мне якобы передал. Напомню, что в рамках уголовного дела в отношении Блиновского и его жены… все их средства и имущество арестованы. Следователь не дал нам узнать, а откуда тогда эти деньги", - сетовал Пашаев. Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов". Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.
https://ria.ru/20241117/blinovskaya-1984222639.html
https://ria.ru/20241107/blinovskaja-1982453838.html
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происшествия, москва, алексей блиновский, михаил ефремов, эльман пашаев
Происшествия, Москва, Алексей Блиновский, Михаил Ефремов, Эльман Пашаев
Пашаев рассказал об очной ставке с Блиновским

Экс-адвокат Пашаев не смог узнать, откуда у Блиновского деньги

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Экс-адвокат Эльман Пашаев рассказал в суде, что у него состоялась очная ставка с супругом "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексеем, во время которой он не получил ответа на вопрос, откуда у Блиновского такие деньги, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его жену от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Бывший адвокат был арестован по обвинению в мошенничестве, вину не признает.
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В ходе рассмотрения жалобы на продление срока ареста Пашаеву до 15 января он и его защитник сообщили, что Блиновский - единственный заявитель по делу, всё обвинение строится исключительно на его показаниях.
"В ходе неё (очной ставки – ред.) следователь отвёл наш вопрос, а откуда эти самые деньги у Блиновского, которые он мне якобы передал. Напомню, что в рамках уголовного дела в отношении Блиновского и его жены… все их средства и имущество арестованы. Следователь не дал нам узнать, а откуда тогда эти деньги", - сетовал Пашаев.
Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов".
Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.
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ПроисшествияМоскваАлексей БлиновскийМихаил ЕфремовЭльман Пашаев
 
 
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