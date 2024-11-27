https://ria.ru/20241127/blagoveschensk-1985933538.html
В Благовещенске ввели режим ЧС
В Благовещенске ввели режим ЧС - РИА Новости, 27.11.2024
В Благовещенске ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Благовещенске из-за снежной "бури столетия", сообщила администрация города. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T09:56
2024-11-27T09:56
2024-11-27T14:53
благовещенск
амурская область
олег имамеев
василий орлов (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985932605_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_6ca437344812847dcae7ed3229656407.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноя — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Благовещенске из-за снежной "бури столетия", сообщила администрация города. "В Благовещенске введен режим ЧС. Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям", — говорится в заявлении.На борьбу со стихией направили все силы и средства. ГСТК и техника работают круглые сутки. Школьников отправили на дистанционное обучение до пятницы включительно.В свою очередь, мэр Благовещенска Олег Имамеев написал в Telegram-канале, что обстановка в городе остается сложной. По его словам, объемы выпавшего за два дня снега сравнимы с нормой за всю зиму. Мэр назвал ситуацию форс-мажорной и подчеркнул, что городу необходима помощь.Имамеев также обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой очистить от снега прилегающие территории, а также по возможности находящиеся рядом автобусные остановки и пешеходные дорожки. Кроме того, он призвал жителей многоэтажек помочь в уборке своих дворовых территорий. Службы города трудятся в круглосуточном режиме. На уборку снега вышел, в том числе, сам мэр. Ранее в среду губернатор Приамурья Василий Орлов рекомендовал отменить массовые мероприятия и перевести работников на дистанционку из-за снегопада. Глава региона отметил, что к борьбе со снегом и накатами на трассах привлечено 400 спецавтомобилей и свыше 700 человек. Из-за угрозы безопасности отменены десятки междугородных и муниципальных автобусов.
https://ria.ru/20240328/blagoveschensk-1936298040.html
https://ria.ru/20241127/blagoveschensk-1985916343.html
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благовещенск, амурская область, олег имамеев, василий орлов (губернатор)
Благовещенск, Амурская область, Олег Имамеев, Василий Орлов (губернатор)
В Благовещенске ввели режим ЧС
В Благовещенске ввели режим ЧС из-за "бури столетия"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноя — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Благовещенске из-за снежной "бури столетия", сообщила администрация города.
«
"В Благовещенске
введен режим ЧС. Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям", — говорится в заявлении.
На борьбу со стихией направили все силы и средства. ГСТК и техника работают круглые сутки. Школьников отправили на дистанционное обучение до пятницы включительно.
В свою очередь, мэр Благовещенска Олег Имамеев написал в Telegram-канале, что обстановка в городе остается сложной. По его словам, объемы выпавшего за два дня снега сравнимы с нормой за всю зиму. Мэр назвал ситуацию форс-мажорной и подчеркнул, что городу необходима помощь.
Имамеев также обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой очистить от снега прилегающие территории, а также по возможности находящиеся рядом автобусные остановки и пешеходные дорожки. Кроме того, он призвал жителей многоэтажек помочь в уборке своих дворовых территорий. Службы города трудятся в круглосуточном режиме. На уборку снега вышел, в том числе, сам мэр.
Ранее в среду губернатор Приамурья Василий Орлов
рекомендовал отменить массовые мероприятия и перевести работников на дистанционку из-за снегопада. Глава региона отметил, что к борьбе со снегом и накатами на трассах привлечено 400 спецавтомобилей и свыше 700 человек. Из-за угрозы безопасности отменены десятки междугородных и муниципальных автобусов.