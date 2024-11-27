https://ria.ru/20241127/beyrut-1985994261.html

Жители южного пригорода Бейрута начали возвращаться домой

Жители южного пригорода Бейрута начали возвращаться домой - РИА Новости, 27.11.2024

Жители южного пригорода Бейрута начали возвращаться домой

Жители южного пригорода Бейрута в среду утром начали массово возвращаться в свои дома после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Ливаном и... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T13:54

2024-11-27T13:54

2024-11-27T13:56

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БЕЙРУТ, 27 ноя - РИА Новости. Жители южного пригорода Бейрута в среду утром начали массово возвращаться в свои дома после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Ливаном и Израилем, передает корреспондент РИА Новости. Тысячи машин и мотоциклов устремились из разных районов страны в Дахию - так в Ливане называют южный пригород Бейрута, где преимущественно проживает шиитское население страны. Для ливанцев 27 ноября стал еще одним важным днем в истории, днем окончания кровопролитной войны, которая продолжалась с октября прошлого года. Хотя для жителей пригорода ливанской столицы война началась 70 дней назад, когда израильская авиация приступила к массированным бомбардировкам жилых кварталов Дахии. Израильские самолеты продолжали наносить удары по южному пригороду Бейрута до поздней ночи вторника, и сейчас практически везде стоит едкий запах гари, а многие районы по-прежнему укутаны дымом от недавних бомбардировок. Несмотря на разрушения, тысячи ливанцев-шиитов с флагами движения "Хезболлах" и партии "Амаль" устремились в свои родные кварталы, чтобы узнать, уцелело ли их жилье. "Мы считаем это победой. Сегодня бойцы на юге Ливана показали всему миру силу сопротивления, вопреки мировой поддержке Израиля, мы смогли выстоять и вернулись в свои районы", - сказал РИА Новости житель района Бир эль-Абед Абделькарим. По словам мужчины, его дом поврежден, но не разрушен полностью, поэтому в ближайшие дни он планирует уже вернуться туда со своей семьей. Во многих кварталах уже приступили к работе бульдозеры и другая спецтехника. Практически везде работают бригады социальных служб, идет разбор завалов и сбор тяжелого мусора в виде кусков бетона, металла и стекла. Уже в первые часы после объявления о прекращении огня некоторые владельцы магазинов и маленьких кофеен открыли двери для посетителей. В пасмурную холодную погоду спрос на чашку арабского кофе оказался высоким. Владелец магазина сотовой связи Махди рассказал РИА Новости, что приехал в свой район сразу после прекращения огня. "Я только открылся, сразу, как объявили о прекращении огня, приехал. Мы чувствуем радость победы, которой добились наши бойцы. Все, что касается зданий, все это восстановим и дай бог продолжим мирную жизнь", - сказал Махди. Многокилометровые пробки образовались и на выездах из ливанской столицы в сторону юга и востока страны. Всего сначала израильских бомбардировок беженцами стали около 1,5 миллиона человек. При этом многим жителям поселений на юге Ливана еще нескоро получится вернуться в свои дома, так как израильская авиация и артиллерия практически полностью уничтожила около 80% гражданской инфраструктуры пограничных ливанских поселений.

https://ria.ru/20241127/bajden-1985910562.html

https://ria.ru/20241126/livan-1985889176.html

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в мире, жилье, ливан, бейрут