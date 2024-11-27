https://ria.ru/20241127/bespilotniki-1985920311.html

Российская система ПВО сбила за ночь 22 БПЛА

Российская система ПВО сбила за ночь 22 БПЛА - РИА Новости, 27.11.2024

Российская система ПВО сбила за ночь 22 БПЛА

Российские военные минувшей ночью перехватили над шестью регионами более 20 украинских дронов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T07:55

2024-11-27T07:55

2024-11-27T09:02

специальная военная операция на украине

ростовская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

бпла

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью перехватили над шестью регионами более 20 украинских дронов, сообщило Минобороны."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа. <...> Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата", — уточнили в ведомстве.Десять дронов сбили над Ростовской областью, семь — над Белгородской, два аппарата перехватили в Воронежской и по одному — над Курской, Брянской и Смоленской областями.Как сообщал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, все десять дронов сбили в Родионово-Несветайском районе, пострадавших и разрушений на земле нет.

https://ria.ru/20240915/pvo-1972778921.html

ростовская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, бпла