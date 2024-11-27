https://ria.ru/20241127/bespilotniki-1985920311.html
Российская система ПВО сбила за ночь 22 БПЛА
Российская система ПВО сбила за ночь 22 БПЛА - РИА Новости, 27.11.2024
Российская система ПВО сбила за ночь 22 БПЛА
Российские военные минувшей ночью перехватили над шестью регионами более 20 украинских дронов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T07:55
2024-11-27T07:55
2024-11-27T09:02
специальная военная операция на украине
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
бпла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью перехватили над шестью регионами более 20 украинских дронов, сообщило Минобороны."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа. <...> Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата", — уточнили в ведомстве.Десять дронов сбили над Ростовской областью, семь — над Белгородской, два аппарата перехватили в Воронежской и по одному — над Курской, Брянской и Смоленской областями.Как сообщал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, все десять дронов сбили в Родионово-Несветайском районе, пострадавших и разрушений на земле нет.
https://ria.ru/20240915/pvo-1972778921.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, бпла
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, БПЛА
Российская система ПВО сбила за ночь 22 БПЛА
Система ПВО уничтожила 22 дрона ВСУ над шестью регионами России