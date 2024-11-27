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Российская система ПВО сбила за ночь 22 БПЛА - РИА Новости, 27.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:55 27.11.2024 (обновлено: 09:02 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/bespilotniki-1985920311.html
Российская система ПВО сбила за ночь 22 БПЛА
Российская система ПВО сбила за ночь 22 БПЛА - РИА Новости, 27.11.2024
Российская система ПВО сбила за ночь 22 БПЛА
Российские военные минувшей ночью перехватили над шестью регионами более 20 украинских дронов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T07:55
2024-11-27T09:02
специальная военная операция на украине
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
бпла
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью перехватили над шестью регионами более 20 украинских дронов, сообщило Минобороны."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа. &lt;...&gt; Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата", — уточнили в ведомстве.Десять дронов сбили над Ростовской областью, семь — над Белгородской, два аппарата перехватили в Воронежской и по одному — над Курской, Брянской и Смоленской областями.Как сообщал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, все десять дронов сбили в Родионово-Несветайском районе, пострадавших и разрушений на земле нет.
https://ria.ru/20240915/pvo-1972778921.html
ростовская область
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ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, бпла
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, БПЛА
Российская система ПВО сбила за ночь 22 БПЛА

Система ПВО уничтожила 22 дрона ВСУ над шестью регионами России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью перехватили над шестью регионами более 20 украинских дронов, сообщило Минобороны.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа. <...> Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата", — уточнили в ведомстве.
Десять дронов сбили над Ростовской областью, семь — над Белгородской, два аппарата перехватили в Воронежской и по одному — над Курской, Брянской и Смоленской областями.
Как сообщал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, все десять дронов сбили в Родионово-Несветайском районе, пострадавших и разрушений на земле нет.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьБПЛА
 
 
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