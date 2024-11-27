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В Мелитополе сбили дрон ВСУ - РИА Новости, 27.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:13 27.11.2024 (обновлено: 22:15 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/bespilotnik-1986112537.html
В Мелитополе сбили дрон ВСУ
В Мелитополе сбили дрон ВСУ - РИА Новости, 27.11.2024
В Мелитополе сбили дрон ВСУ
Вражеский беспилотник сбит в Мелитополе, опасность новых атак сохраняется, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T22:13
2024-11-27T22:15
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Вражеский беспилотник сбит в Мелитополе, опасность новых атак сохраняется, сообщает пресс-служба администрации города."В отдельных районах Мелитополя были слышны звуки взрывов. По информации оперативных служб, сбит вражеский БПЛА. Опасность БПЛА сохраняется", - говорится в сообщении.В администрации призвали население сохранять спокойствие.
https://ria.ru/20241126/nato-1985594143.html
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в мире, мелитополь, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь, Вооруженные силы Украины, Украина
В Мелитополе сбили дрон ВСУ

В Мелитополе сбили украинский беспилотник, опасность новых атак сохраняется

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Вражеский беспилотник сбит в Мелитополе, опасность новых атак сохраняется, сообщает пресс-служба администрации города.
«
"В отдельных районах Мелитополя были слышны звуки взрывов. По информации оперативных служб, сбит вражеский БПЛА. Опасность БПЛА сохраняется", - говорится в сообщении.
В администрации призвали население сохранять спокойствие.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМелитопольВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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