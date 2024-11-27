https://ria.ru/20241127/bespilotnik-1986112537.html
В Мелитополе сбили дрон ВСУ
В Мелитополе сбили дрон ВСУ - РИА Новости, 27.11.2024
В Мелитополе сбили дрон ВСУ
Вражеский беспилотник сбит в Мелитополе, опасность новых атак сохраняется, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T22:13
2024-11-27T22:13
2024-11-27T22:15
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Вражеский беспилотник сбит в Мелитополе, опасность новых атак сохраняется, сообщает пресс-служба администрации города."В отдельных районах Мелитополя были слышны звуки взрывов. По информации оперативных служб, сбит вражеский БПЛА. Опасность БПЛА сохраняется", - говорится в сообщении.В администрации призвали население сохранять спокойствие.
https://ria.ru/20241126/nato-1985594143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мелитополь, вооруженные силы украины, украина
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В Мелитополе сбили дрон ВСУ
В Мелитополе сбили украинский беспилотник, опасность новых атак сохраняется