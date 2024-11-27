https://ria.ru/20241127/bespilotnik-1986069691.html

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 27.11.2024

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T18:27

2024-11-27T18:27

2024-11-27T18:28

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "Около 17.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240724/bespilotniki-1961612980.html

белгородская область

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина