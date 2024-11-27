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Бербок назвала перемирие в Ливане лучом надежды - РИА Новости, 27.11.2024
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07:43 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/berbok-1985919601.html
Бербок назвала перемирие в Ливане лучом надежды
Бербок назвала перемирие в Ливане лучом надежды - РИА Новости, 27.11.2024
Бербок назвала перемирие в Ливане лучом надежды
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала режим прекращения огня между Израилем и Ливаном, одобренный вечером во вторник израильским военно-политическим кабинетом,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T07:43
2024-11-27T07:43
в мире
израиль
ливан
сша
анналена бербок
биньямин нетаньяху
хезболла
мид германии
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала режим прекращения огня между Израилем и Ливаном, одобренный вечером во вторник израильским военно-политическим кабинетом, "лучом надежды" для всего региона, сообщает издание Spiegel. "Министр иностранных дел Анналена Бербок назвала перемирие в Ливане "лучом надежды" для всего региона", - пишет издание. По данным Spiegel, Бербок также заявила, что установленное перемирие представляет собой "успех дипломатии" и демонстрирует, "чего можно добиться дипломатическими средствами". Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед утверждением премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия. Согласно плану урегулирования, предложенного США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны. Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана.
https://ria.ru/20241127/peremirie-1985914419.html
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в мире, израиль, ливан, сша, анналена бербок, биньямин нетаньяху, хезболла, мид германии, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, США, Анналена Бербок, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, МИД Германии, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Бербок назвала перемирие в Ливане лучом надежды

Глава МИД Германии Бербок назвала перемирие в Ливане лучом надежды для региона

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала режим прекращения огня между Израилем и Ливаном, одобренный вечером во вторник израильским военно-политическим кабинетом, "лучом надежды" для всего региона, сообщает издание Spiegel.
"Министр иностранных дел Анналена Бербок назвала перемирие в Ливане "лучом надежды" для всего региона", - пишет издание.
Последствия израильских ударов по центральным районам Бейрута - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу
05:34
По данным Spiegel, Бербок также заявила, что установленное перемирие представляет собой "успех дипломатии" и демонстрирует, "чего можно добиться дипломатическими средствами".
Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед утверждением премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно плану урегулирования, предложенного США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане
Вчера, 22:48
 
В миреИзраильЛиванСШААнналена БербокБиньямин НетаньяхуХезболлаМИД ГерманииОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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