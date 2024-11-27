Бербок назвала перемирие в Ливане лучом надежды
Глава МИД Германии Бербок назвала перемирие в Ливане лучом надежды для региона
© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала режим прекращения огня между Израилем и Ливаном, одобренный вечером во вторник израильским военно-политическим кабинетом, "лучом надежды" для всего региона, сообщает издание Spiegel.
"Министр иностранных дел Анналена Бербок назвала перемирие в Ливане "лучом надежды" для всего региона", - пишет издание.
По данным Spiegel, Бербок также заявила, что установленное перемирие представляет собой "успех дипломатии" и демонстрирует, "чего можно добиться дипломатическими средствами".
Во вторник вечером израильский военно-политический кабинет абсолютным большинством голосов утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Перед утверждением премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны ливанского движения "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Согласно плану урегулирования, предложенного США, в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
Соглашение предусматривает создание международного комитета по надзору во главе с США для контроля за его реализацией и устранения нарушений. США согласились предоставить Израилю гарантии, которые включают в себя поддержку израильских военных действий против неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлах" на юге Ливана.