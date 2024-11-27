https://ria.ru/20241127/bayden-1986119106.html

Решения Байдена о помощи Украине ухудшат положение ВСУ, пишет Defense News

Решения Байдена о помощи Украине ухудшат положение ВСУ, пишет Defense News - РИА Новости, 27.11.2024

Решения Байдена о помощи Украине ухудшат положение ВСУ, пишет Defense News

Решения администрации президента США Джо Байдена разрешить Киеву использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории,... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T23:58

2024-11-27T23:58

2024-11-27T23:58

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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Решения администрации президента США Джо Байдена разрешить Киеву использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории, начать поставки противопехотных мин и направить подрядчиков Пентагона на Украину для ремонта и обслуживания техники не только не улучшат положение ВСУ, напротив, даже больше ухудшат положение дел на поле боя, сообщает издание Defense News. "Расширенные разрешения и новые вооружения пришли слишком поздно, чтобы дать Украине преимущество на поле боя или больше рычагов за столом переговоров. Напротив, их главным эффектом может стать серьезная эскалация, которая оставит Киев ослабленным, а США в худшем положении", - говорится в публикации. Отмечается, что ракеты ATACMS и противопехотные мины не станут панацеей для Украины, по этому поводу не следует испытывать никаких иллюзий. "Как признают представители администрации Байдена, снятие ограничений на ракеты ATACMS не изменит курса войны", - указывается в материале. В американском военном издании признают, что последние изменения в политике со стороны Вашингтона могут ускорить крах ВСУ, побудив Киев направлять еще больше своих и без того скудных ресурсов на поддержку нападения на Курскую область, где Украина продолжает терять захваченные ранее территории. "С другой стороны, противопехотные мины могли бы поддержать переход Украины к оборонительной стратегии. Но с ее перегруженными военными, которые едва держатся, неясно, поступят ли эти мины в достаточном количестве или достаточно быстро, чтобы Украина могла эффективно их использовать до того, как зимние температуры заморозят землю", - указано в статье. Что касается снятого разрешения на работу военных подрядчиков США на Украине, то они "лишь незначительно ускорят ремонт оборудования" и не принесут ВСУ значимой выгоды. "Решение Байдена не спасет Украину, но, судя по всему, оно уже повлияло на расчеты президента России Владимира Путина, вредя, а не помогая Киеву", - резюмирует издание. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241127/bayden-1986118133.html

https://ria.ru/20241127/bayden-1986117295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, сша, джо байден, владимир путин, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша