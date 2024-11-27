Рейтинг@Mail.ru
Решения Байдена о помощи Украине ухудшат положение ВСУ, пишет Defense News - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:58 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/bayden-1986119106.html
Решения Байдена о помощи Украине ухудшат положение ВСУ, пишет Defense News
Решения Байдена о помощи Украине ухудшат положение ВСУ, пишет Defense News - РИА Новости, 27.11.2024
Решения Байдена о помощи Украине ухудшат положение ВСУ, пишет Defense News
Решения администрации президента США Джо Байдена разрешить Киеву использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T23:58
2024-11-27T23:58
украина
россия
сша
джо байден
владимир путин
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975006906_0:125:1882:1184_1920x0_80_0_0_ca8eab5a19a09eed203b29c7b8517ce3.jpg
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Решения администрации президента США Джо Байдена разрешить Киеву использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории, начать поставки противопехотных мин и направить подрядчиков Пентагона на Украину для ремонта и обслуживания техники не только не улучшат положение ВСУ, напротив, даже больше ухудшат положение дел на поле боя, сообщает издание Defense News. "Расширенные разрешения и новые вооружения пришли слишком поздно, чтобы дать Украине преимущество на поле боя или больше рычагов за столом переговоров. Напротив, их главным эффектом может стать серьезная эскалация, которая оставит Киев ослабленным, а США в худшем положении", - говорится в публикации. Отмечается, что ракеты ATACMS и противопехотные мины не станут панацеей для Украины, по этому поводу не следует испытывать никаких иллюзий. "Как признают представители администрации Байдена, снятие ограничений на ракеты ATACMS не изменит курса войны", - указывается в материале. В американском военном издании признают, что последние изменения в политике со стороны Вашингтона могут ускорить крах ВСУ, побудив Киев направлять еще больше своих и без того скудных ресурсов на поддержку нападения на Курскую область, где Украина продолжает терять захваченные ранее территории. "С другой стороны, противопехотные мины могли бы поддержать переход Украины к оборонительной стратегии. Но с ее перегруженными военными, которые едва держатся, неясно, поступят ли эти мины в достаточном количестве или достаточно быстро, чтобы Украина могла эффективно их использовать до того, как зимние температуры заморозят землю", - указано в статье. Что касается снятого разрешения на работу военных подрядчиков США на Украине, то они "лишь незначительно ускорят ремонт оборудования" и не принесут ВСУ значимой выгоды. "Решение Байдена не спасет Украину, но, судя по всему, оно уже повлияло на расчеты президента России Владимира Путина, вредя, а не помогая Киеву", - резюмирует издание. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241127/bayden-1986118133.html
https://ria.ru/20241127/bayden-1986117295.html
https://ria.ru/20241127/mask-1985917980.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975006906_110:0:1882:1329_1920x0_80_0_0_1abfaec38027b247fa020a045dbb50b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, джо байден, владимир путин, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша
Украина, Россия, США, Джо Байден, Владимир Путин, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны США
Решения Байдена о помощи Украине ухудшат положение ВСУ, пишет Defense News

Defense News: решения Байдена по Украине не помогут, а ухудшат положение ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Решения администрации президента США Джо Байдена разрешить Киеву использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории, начать поставки противопехотных мин и направить подрядчиков Пентагона на Украину для ремонта и обслуживания техники не только не улучшат положение ВСУ, напротив, даже больше ухудшат положение дел на поле боя, сообщает издание Defense News.
«
"Расширенные разрешения и новые вооружения пришли слишком поздно, чтобы дать Украине преимущество на поле боя или больше рычагов за столом переговоров. Напротив, их главным эффектом может стать серьезная эскалация, которая оставит Киев ослабленным, а США в худшем положении", - говорится в публикации.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Первый зампостпреда России при ООН рассказал о планах Байдена по Украине
Вчера, 23:32
Отмечается, что ракеты ATACMS и противопехотные мины не станут панацеей для Украины, по этому поводу не следует испытывать никаких иллюзий. "Как признают представители администрации Байдена, снятие ограничений на ракеты ATACMS не изменит курса войны", - указывается в материале.
В американском военном издании признают, что последние изменения в политике со стороны Вашингтона могут ускорить крах ВСУ, побудив Киев направлять еще больше своих и без того скудных ресурсов на поддержку нападения на Курскую область, где Украина продолжает терять захваченные ранее территории.
«
"С другой стороны, противопехотные мины могли бы поддержать переход Украины к оборонительной стратегии. Но с ее перегруженными военными, которые едва держатся, неясно, поступят ли эти мины в достаточном количестве или достаточно быстро, чтобы Украина могла эффективно их использовать до того, как зимние температуры заморозят землю", - указано в статье.
Что касается снятого разрешения на работу военных подрядчиков США на Украине, то они "лишь незначительно ускорят ремонт оборудования" и не принесут ВСУ значимой выгоды.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
WSJ: Байден не успеет потратить все оставшиеся деньги на помощь Украине
Вчера, 23:21
"Решение Байдена не спасет Украину, но, судя по всему, оно уже повлияло на расчеты президента России Владимира Путина, вредя, а не помогая Киеву", - резюмирует издание.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Маск назвал ненормальным запрос Байдена о помощи Украине
Вчера, 07:02
 
УкраинаРоссияСШАДжо БайденВладимир ПутинСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала