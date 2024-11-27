https://ria.ru/20241127/bayden-1986117750.html

Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю, пишет FT

Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю, пишет FT - РИА Новости, 27.11.2024

Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю, пишет FT

Президент США Джо Байден предварительно одобрил продажу оружия, в частности комплектов JDAM и малоразмерных авиабомб, Израилю на 680 миллионов долларов,... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T23:29

2024-11-27T23:29

2024-11-27T23:29

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден предварительно одобрил продажу оружия, в частности комплектов JDAM и малоразмерных авиабомб, Израилю на 680 миллионов долларов, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. "Президент США Джо Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю на сумму 680 миллионов долларов... Американские официальные лица недавно сообщили конгрессу о плане предоставить Израилю дополнительные боекомплекты... (которые преобразуют "неуправляемые бомбы" в высокоточное оружие - ред.), известные как JDAM, а также малоразмерные бомбы", - говорится в публикации со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Ранее Сенат США по итогам голосования отклонил резолюции о блокировке продаж оружия Израилю на общую сумму свыше 20 миллиардов долларов, включая боеприпасы для танков, осколочно-фугасные снаряды, боекомплекты JDAM и тактических транспортных средств. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 104 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241127/bayden-1986117295.html

https://ria.ru/20241127/medvedev-1986117530.html

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в мире, израиль, сша, россия, джо байден, хамас, оон