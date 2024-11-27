Рейтинг@Mail.ru
Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю, пишет FT - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:29 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/bayden-1986117750.html
Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю, пишет FT
Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю, пишет FT - РИА Новости, 27.11.2024
Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю, пишет FT
Президент США Джо Байден предварительно одобрил продажу оружия, в частности комплектов JDAM и малоразмерных авиабомб, Израилю на 680 миллионов долларов,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T23:29
2024-11-27T23:29
в мире
израиль
сша
россия
джо байден
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978742952_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a3b67cbff4f7d8ed690720ff35ce100.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден предварительно одобрил продажу оружия, в частности комплектов JDAM и малоразмерных авиабомб, Израилю на 680 миллионов долларов, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. "Президент США Джо Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю на сумму 680 миллионов долларов... Американские официальные лица недавно сообщили конгрессу о плане предоставить Израилю дополнительные боекомплекты... (которые преобразуют "неуправляемые бомбы" в высокоточное оружие - ред.), известные как JDAM, а также малоразмерные бомбы", - говорится в публикации со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Ранее Сенат США по итогам голосования отклонил резолюции о блокировке продаж оружия Израилю на общую сумму свыше 20 миллиардов долларов, включая боеприпасы для танков, осколочно-фугасные снаряды, боекомплекты JDAM и тактических транспортных средств. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 104 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241127/bayden-1986117295.html
https://ria.ru/20241127/medvedev-1986117530.html
израиль
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978742952_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_7ec48d326e5b3c9e712fa18873990b8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, россия, джо байден, хамас, оон
В мире, Израиль, США, Россия, Джо Байден, ХАМАС, ООН
Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю, пишет FT

FT: Байден одобрил продажу оружия Израилю на 680 миллионов долларов

© AP Photo / Ebrahim NorooziДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден предварительно одобрил продажу оружия, в частности комплектов JDAM и малоразмерных авиабомб, Израилю на 680 миллионов долларов, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Президент США Джо Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю на сумму 680 миллионов долларов... Американские официальные лица недавно сообщили конгрессу о плане предоставить Израилю дополнительные боекомплекты... (которые преобразуют "неуправляемые бомбы" в высокоточное оружие - ред.), известные как JDAM, а также малоразмерные бомбы", - говорится в публикации со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
WSJ: Байден не успеет потратить все оставшиеся деньги на помощь Украине
Вчера, 23:21
Ранее Сенат США по итогам голосования отклонил резолюции о блокировке продаж оружия Израилю на общую сумму свыше 20 миллиардов долларов, включая боеприпасы для танков, осколочно-фугасные снаряды, боекомплекты JDAM и тактических транспортных средств.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,2 тысячи палестинцев, пострадали свыше 104 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Байден играет на эскалацию конфликта на Украине, заявил Медведев
Вчера, 23:23
 
В миреИзраильСШАРоссияДжо БайденХАМАСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала