https://ria.ru/20241127/bayden-1986117295.html

WSJ: Байден не успеет потратить все оставшиеся деньги на помощь Украине

WSJ: Байден не успеет потратить все оставшиеся деньги на помощь Украине - РИА Новости, 27.11.2024

WSJ: Байден не успеет потратить все оставшиеся деньги на помощь Украине

Администрация президента США Джо Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода и... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T23:21

2024-11-27T23:21

2024-11-27T23:21

украина

сша

россия

джо байден

дональд трамп

сергей лавров

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958769671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_301964fff260d454658041abaacbf4a2.jpg

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода и инаугурации избранного главы государства Дональда Трампа 20 января 2025 года, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Администрация Байдена не имеет достаточно времени, чтобы использовать миллиарды долларов, которые законодатели выделили на оружие для Украины, утверждают представители США и конгресса, оставив избранного президента Дональда Трампа решать, что делать с оставшимися деньгами", - говорится в публикации. Сообщается, что у нынешних американских властей остаются в распоряжении еще более чем 6,5 миллиарда долларов, предназначенных для списания оружия с военных складов армии США. Кроме того, у Вашингтона есть еще порядка двух миллиардов долларов на заключение долгосрочных контрактов для поставки новых вооружений ВСУ. При этом Пентагон уже достиг установленного лимита по объему оружия, который может поставлять Киеву ежемесячно без ущерба для собственной боеготовности, а также сталкивается с логистическими трудностями отправки военной помощи. По информации издания, чтобы израсходовать на оружие все оставшиеся средства и передать его Киеву, объем поставок должен составлять более чем 110 миллионов долларов в сутки - порядка 3 миллиардов в декабре и в январе. "Я бы сказал, что это невозможно", - приводит газета слова одного из представителей конгресса на условиях анонимности. Уточнятся, что минобороны США рассчитывает передавать оружие в объеме от 500 до 750 миллионов долларов в месяц. Основная доля этих поставок придется на боеприпасы и артиллерию, которые легче отправлять. Тяжелое вооружение, включая бронетехнику и танки, требует месяцев на доставку. Одновременно собеседники издания отмечают обеспокоенность в связи с тем, что будущая администрация Трампа может отказать Киеву в передаче новых пакетов военной поддержки с целью усадить представителей Украины за стол переговоров с Россией. Издание обращает внимание и на изменение риторики Белого дома, который ранее выражал уверенность в способности отправить Украине всё необходимое оружие, но теперь смещает акценты на важность мобилизации большего числа людей в ряды ВСУ. "Ранее на этой неделе администрация Байдена запросила у конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов на вооружение для Украины. Из них 8 миллиардов пойдут на долгосрочные контракты для поставки оружия для Украины, а оставшиеся 16 миллиардов - на пополнение американских запасов", - сообщает газета. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241127/mask-1985917980.html

https://ria.ru/20241127/bayden-1985912289.html

https://ria.ru/20241127/at-1986024986.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, россия, джо байден, дональд трамп, сергей лавров, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато, в мире