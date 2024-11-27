Рейтинг@Mail.ru
Байден тайно запросил дополнительные средства для Украины, узнала Politico - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:31 27.11.2024 (обновлено: 05:36 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/bayden-1985912289.html
Байден тайно запросил дополнительные средства для Украины, узнала Politico
Байден тайно запросил дополнительные средства для Украины, узнала Politico - РИА Новости, 27.11.2024
Байден тайно запросил дополнительные средства для Украины, узнала Politico
Президент США Джо Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины, обращение могут... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T04:31
2024-11-27T05:36
в мире
украина
джо байден
сергей лавров
министерство обороны сша
нато
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921129237_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f1646bbe721ba2cb2e2027c0e42dc313.jpg
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины, обращение могут рассмотреть в декабре, сообщает издание Politico."Байден скрытно сделал долгосрочный запрос в адрес законодателей о дополнительных 24 млрд долларов помощи Украине и для замены американского оружия, отправленного для борьбы с Россией", — сообщает издание со ссылкой на документ бюджетного управления Белого дома.Документ оформлен как дополнение к новой части правительственного финансирования, которая, вероятно, будет принята в следующем месяце, сообщает издание.Две трети запроса касаются пополнения запасов Пентагона. При этом в тексте не уточняется, будет ли имущество в дальнейшем передано Украине, как это было с существенной частью из поставленного США. Восемь миллиардов долларов намереваются отправить для так называемой инициативы поддержки Украины.Передача помощи США Киеву осуществляется двумя основными путями: инициатива PDA предусматривает отправку Киеву военного имущества со складов Пентагона, USAI - закупку нового оборудования. Нынешняя администрация неоднократно заявляла, что до конца срока Байдена - 20 января 2025 года - намерена выделить Украине все согласованные средства, которые достигают порядка 9 миллиардов долларов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241126/bayden-1985695325.html
https://ria.ru/20241127/britanija-1985904926.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921129237_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9bf815d8bb6a20a3c05edf5b45de8f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, джо байден, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, россия, сша, военная помощь
В мире, Украина, Джо Байден, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО, Россия, США, Специальная военная операция на Украине, Военная помощь
Байден тайно запросил дополнительные средства для Украины, узнала Politico

Politico: Байден тайно запросил для Украины дополнительные 24 миллиарда долларов

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины, обращение могут рассмотреть в декабре, сообщает издание Politico.
"Байден скрытно сделал долгосрочный запрос в адрес законодателей о дополнительных 24 млрд долларов помощи Украине и для замены американского оружия, отправленного для борьбы с Россией", — сообщает издание со ссылкой на документ бюджетного управления Белого дома.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
"Это измена". В конгрессе Байдена призвали к ответу из-за Украины
Вчера, 05:00
Документ оформлен как дополнение к новой части правительственного финансирования, которая, вероятно, будет принята в следующем месяце, сообщает издание.
Две трети запроса касаются пополнения запасов Пентагона. При этом в тексте не уточняется, будет ли имущество в дальнейшем передано Украине, как это было с существенной частью из поставленного США. Восемь миллиардов долларов намереваются отправить для так называемой инициативы поддержки Украины.
Передача помощи США Киеву осуществляется двумя основными путями: инициатива PDA предусматривает отправку Киеву военного имущества со складов Пентагона, USAI - закупку нового оборудования. Нынешняя администрация неоднократно заявляла, что до конца срока Байдена - 20 января 2025 года - намерена выделить Украине все согласованные средства, которые достигают порядка 9 миллиардов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Байдена и Стармера призвали остановить эскалацию на Украине
01:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДжо БайденСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТОРоссияСШАВоенная помощь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала