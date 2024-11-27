https://ria.ru/20241127/bayden-1985912289.html
Байден тайно запросил дополнительные средства для Украины, узнала Politico
Байден тайно запросил дополнительные средства для Украины, узнала Politico - РИА Новости, 27.11.2024
Байден тайно запросил дополнительные средства для Украины, узнала Politico
Президент США Джо Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины, обращение могут... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T04:31
2024-11-27T04:31
2024-11-27T05:36
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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины, обращение могут рассмотреть в декабре, сообщает издание Politico."Байден скрытно сделал долгосрочный запрос в адрес законодателей о дополнительных 24 млрд долларов помощи Украине и для замены американского оружия, отправленного для борьбы с Россией", — сообщает издание со ссылкой на документ бюджетного управления Белого дома.Документ оформлен как дополнение к новой части правительственного финансирования, которая, вероятно, будет принята в следующем месяце, сообщает издание.Две трети запроса касаются пополнения запасов Пентагона. При этом в тексте не уточняется, будет ли имущество в дальнейшем передано Украине, как это было с существенной частью из поставленного США. Восемь миллиардов долларов намереваются отправить для так называемой инициативы поддержки Украины.Передача помощи США Киеву осуществляется двумя основными путями: инициатива PDA предусматривает отправку Киеву военного имущества со складов Пентагона, USAI - закупку нового оборудования. Нынешняя администрация неоднократно заявляла, что до конца срока Байдена - 20 января 2025 года - намерена выделить Украине все согласованные средства, которые достигают порядка 9 миллиардов долларов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241126/bayden-1985695325.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Байден тайно запросил дополнительные средства для Украины, узнала Politico
Politico: Байден тайно запросил для Украины дополнительные 24 миллиарда долларов