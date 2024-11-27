https://ria.ru/20241127/bayden-1985912289.html

Байден тайно запросил дополнительные средства для Украины, узнала Politico

Байден тайно запросил дополнительные средства для Украины, узнала Politico - РИА Новости, 27.11.2024

Байден тайно запросил дополнительные средства для Украины, узнала Politico

Президент США Джо Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины, обращение могут... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T04:31

2024-11-27T04:31

2024-11-27T05:36

в мире

украина

джо байден

сергей лавров

министерство обороны сша

нато

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921129237_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f1646bbe721ba2cb2e2027c0e42dc313.jpg

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины, обращение могут рассмотреть в декабре, сообщает издание Politico."Байден скрытно сделал долгосрочный запрос в адрес законодателей о дополнительных 24 млрд долларов помощи Украине и для замены американского оружия, отправленного для борьбы с Россией", — сообщает издание со ссылкой на документ бюджетного управления Белого дома.Документ оформлен как дополнение к новой части правительственного финансирования, которая, вероятно, будет принята в следующем месяце, сообщает издание.Две трети запроса касаются пополнения запасов Пентагона. При этом в тексте не уточняется, будет ли имущество в дальнейшем передано Украине, как это было с существенной частью из поставленного США. Восемь миллиардов долларов намереваются отправить для так называемой инициативы поддержки Украины.Передача помощи США Киеву осуществляется двумя основными путями: инициатива PDA предусматривает отправку Киеву военного имущества со складов Пентагона, USAI - закупку нового оборудования. Нынешняя администрация неоднократно заявляла, что до конца срока Байдена - 20 января 2025 года - намерена выделить Украине все согласованные средства, которые достигают порядка 9 миллиардов долларов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241126/bayden-1985695325.html

https://ria.ru/20241127/britanija-1985904926.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, джо байден, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, россия, сша, военная помощь