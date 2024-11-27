https://ria.ru/20241127/bashkortostan-1985960324.html

В Башкортостане верная собака четвертый день ждет утонувшего в реке хозяина

В Башкортостане верная собака четвертый день ждет утонувшего в реке хозяина - РИА Новости, 27.11.2024

В Башкортостане верная собака четвертый день ждет утонувшего в реке хозяина

Верная собака четвертый день ждет хозяина, провалившегося под лед и утонувшего на реке в Караидельском районе Башкортостана, все это время тело мужчины искали... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T11:48

2024-11-27T11:48

2024-11-27T13:47

уфа

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 27 ноя - РИА Новости. Верная собака четвертый день ждет хозяина, провалившегося под лед и утонувшего на реке в Караидельском районе Башкортостана, все это время тело мужчины искали спасатели и водолазы, сейчас его поднимают на берег, сообщил РИА Новости и.о. председателя Госкомитета региона по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. По данным ведомства, 24 ноября велосипедист, пытаясь сократить дорогу до дома, решил проехать через реку Уфу, где лед был толщиной около двух сантиметров. Мужчина провалился под лед и утонул. На месте происшествия спасатели организовали работу, водолазы обследовали дно на глубине более семи метров. Сначала был найден только велосипед. Все это время на берегу хозяина ждала собака по кличке Белка. Родственники погибшего пытались ее увести, но она возвращалась к реке. "Собака продолжала ждать хозяина. Она выходила на лед, спасатели возвращали ее на берег, но Белка снова выбегала на лед. Сегодня - четвертый день поисков. На дне тело мужчины обнаружено, сейчас его поднимают", - рассказал Первов. По его словам, собаку заберет к себе племянник погибшего.В МЧС Башкирии рассказали, что утонувшего мужчину пытались достать из воды очевидцы. Но один из спасавших тоже провалился под лед, его успели вытащить и сразу увезли в больницу.Погибшему было 59 лет, он не доехал до берега 100 метров. При этом в октябре 2017 года этот житель чуть не утонул на этом же месте. Вместе с супругой и другом он переплывал реку на лодке, но судно перевернулось. Тогда погибли его жена и знакомый, а ему самому удалось выжить.

https://ria.ru/20241118/rybaki-1984409817.html

https://ria.ru/20241117/mashina-1984227201.html

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уфа, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)