https://ria.ru/20241127/baltimor-1985909740.html

В Балтиморе ликвидировали четыре преступные группировки

В Балтиморе ликвидировали четыре преступные группировки - РИА Новости, 27.11.2024

В Балтиморе ликвидировали четыре преступные группировки

Четыре преступные группировки ликвидированы в американском городе Балтимор, штат Мэриленд, в ходе масштабной операции по борьбе с преступностью, сообщает газета РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T03:32

2024-11-27T03:32

2024-11-27T03:32

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Четыре преступные группировки ликвидированы в американском городе Балтимор, штат Мэриленд, в ходе масштабной операции по борьбе с преступностью, сообщает газета Washington Post со ссылкой на правоохранительные органы штата. "Ликвидированы четыре преступные группировки, занимавшиеся распространением оружия и наркотиков в рамках масштабной деятельности, сопровождающейся обостряющейся войной за сферы влияния", - говорится в публикации со ссылкой на представителей правоохранительных органов штата Мэриленд. По данным газеты, около 40 человек были привлечены к уголовной ответственности. В результате операции власти также изъяли 65 единиц огнестрельного оружия, включая незаконное, 15 угнанных автомобилей, "большие объемы" наркотиков и свыше 373 тысяч долларов. Ожидаются аресты, поскольку другие подозреваемые все еще остаются на свободе.

https://ria.ru/20240127/amerika-1923812169.html

https://ria.ru/20241105/terakt-1981864516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мэриленд, балтимор