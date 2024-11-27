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В Балтиморе ликвидировали четыре преступные группировки - РИА Новости, 27.11.2024
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03:32 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/baltimor-1985909740.html
В Балтиморе ликвидировали четыре преступные группировки
В Балтиморе ликвидировали четыре преступные группировки - РИА Новости, 27.11.2024
В Балтиморе ликвидировали четыре преступные группировки
Четыре преступные группировки ликвидированы в американском городе Балтимор, штат Мэриленд, в ходе масштабной операции по борьбе с преступностью, сообщает газета РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T03:32
2024-11-27T03:32
в мире
мэриленд
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Четыре преступные группировки ликвидированы в американском городе Балтимор, штат Мэриленд, в ходе масштабной операции по борьбе с преступностью, сообщает газета Washington Post со ссылкой на правоохранительные органы штата. "Ликвидированы четыре преступные группировки, занимавшиеся распространением оружия и наркотиков в рамках масштабной деятельности, сопровождающейся обостряющейся войной за сферы влияния", - говорится в публикации со ссылкой на представителей правоохранительных органов штата Мэриленд. По данным газеты, около 40 человек были привлечены к уголовной ответственности. В результате операции власти также изъяли 65 единиц огнестрельного оружия, включая незаконное, 15 угнанных автомобилей, "большие объемы" наркотиков и свыше 373 тысяч долларов. Ожидаются аресты, поскольку другие подозреваемые все еще остаются на свободе.
https://ria.ru/20240127/amerika-1923812169.html
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в мире, мэриленд, балтимор
В мире, Мэриленд, Балтимор
В Балтиморе ликвидировали четыре преступные группировки

WP: в Балтиморе ликвидировали четыре банды, занимавшиеся оружием и наркотиками

© PETER GERBERПолицейские в Нью-Йорке
Полицейские в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© PETER GERBER
Полицейские в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Четыре преступные группировки ликвидированы в американском городе Балтимор, штат Мэриленд, в ходе масштабной операции по борьбе с преступностью, сообщает газета Washington Post со ссылкой на правоохранительные органы штата.
"Ликвидированы четыре преступные группировки, занимавшиеся распространением оружия и наркотиков в рамках масштабной деятельности, сопровождающейся обостряющейся войной за сферы влияния", - говорится в публикации со ссылкой на представителей правоохранительных органов штата Мэриленд.
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По данным газеты, около 40 человек были привлечены к уголовной ответственности. В результате операции власти также изъяли 65 единиц огнестрельного оружия, включая незаконное, 15 угнанных автомобилей, "большие объемы" наркотиков и свыше 373 тысяч долларов.
Ожидаются аресты, поскольку другие подозреваемые все еще остаются на свободе.
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