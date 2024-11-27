https://ria.ru/20241127/bajden-1986045248.html

Байден договорился с Китаем об обмене гражданами, сообщили СМИ

Байден договорился с Китаем об обмене гражданами, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.11.2024

Байден договорился с Китаем об обмене гражданами, сообщили СМИ

Администрация уходящего президента США Джо Байдена договорилась об освобождении трех американских граждан в Китае в обмен на свободу трех граждан КНР,... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T17:25

2024-11-27T17:25

2024-11-27T17:26

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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Администрация уходящего президента США Джо Байдена договорилась об освобождении трех американских граждан в Китае в обмен на свободу трех граждан КНР, находящихся в США, сообщает газета Politico со ссылкой на источник к Белом доме. "Освобождение Дэвида Свидана, Кая Ли и Джона Люнга является результатом интенсивных обсуждений между Белым домом и государственным департаментом с их китайскими контрпартнерами", - сообщил изданию высокопоставленный представитель американской администрации на условиях анонимности. Имена граждан КНР, которых удерживают в США и намерены выпустить на свободу в рамках сделки, не сообщаются.

https://ria.ru/20241031/obmen-1981041993.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, джо байден