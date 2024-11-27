https://ria.ru/20241127/bajden-1985915038.html

Байден ищет возможность дать Киеву ядерное оружие, заявила Тейлор-Грин

Байден ищет возможность дать Киеву ядерное оружие, заявила Тейлор-Грин - РИА Новости, 27.11.2024

Байден ищет возможность дать Киеву ядерное оружие, заявила Тейлор-Грин

Президент США Джо Байден и вице-президента Камала Харрис ставят страну на последнее место очередным запросом о помощи Киеву, заявила член палаты представителей... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T05:53

2024-11-27T05:53

2024-11-27T05:53

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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и вице-президента Камала Харрис ставят страну на последнее место очередным запросом о помощи Киеву, заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин в соцсети Х. "Америка на последнем месте. Не только администрация Байдена-Харрис дает Украине очередные 24 млрд долларов, они рассматривают возможность дать Украине ядерное оружие", - написала Тейлор-Грин. Она подчеркнула, что при этом американские налогоплательщики страдают без поддержки. Так она отреагировала на публикацию о запросе администрации Байдена на 24 миллиарда долларов для помощи Украине и восполнения оружейных запасов Пентагона.

https://ria.ru/20241122/ssha-1985154206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, киев, джо байден, камала харрис, министерство обороны сша