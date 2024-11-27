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Байден ищет возможность дать Киеву ядерное оружие, заявила Тейлор-Грин
Байден ищет возможность дать Киеву ядерное оружие, заявила Тейлор-Грин - РИА Новости, 27.11.2024
Байден ищет возможность дать Киеву ядерное оружие, заявила Тейлор-Грин
Президент США Джо Байден и вице-президента Камала Харрис ставят страну на последнее место очередным запросом о помощи Киеву, заявила член палаты представителей... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T05:53
2024-11-27T05:53
2024-11-27T05:53
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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и вице-президента Камала Харрис ставят страну на последнее место очередным запросом о помощи Киеву, заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин в соцсети Х. "Америка на последнем месте. Не только администрация Байдена-Харрис дает Украине очередные 24 млрд долларов, они рассматривают возможность дать Украине ядерное оружие", - написала Тейлор-Грин. Она подчеркнула, что при этом американские налогоплательщики страдают без поддержки. Так она отреагировала на публикацию о запросе администрации Байдена на 24 миллиарда долларов для помощи Украине и восполнения оружейных запасов Пентагона.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, Камала Харрис, Министерство обороны США
Байден ищет возможность дать Киеву ядерное оружие, заявила Тейлор-Грин
Тейлор-Грин: Байден и Харрис ищут возможность дать Киеву ядерное оружие