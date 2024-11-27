https://ria.ru/20241127/azimut-1985921795.html

Авиакомпания назвала причину жесткой посадки "Азимута" в Анталье

Авиакомпания назвала причину жесткой посадки "Азимута" в Анталье - РИА Новости, 27.11.2024

Авиакомпания назвала причину жесткой посадки "Азимута" в Анталье

Причиной жесткой посадки самолета "Азимута" в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра, сообщила авиакомпания по итогам предварительного служебного... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T08:24

2024-11-27T08:24

2024-11-27T08:50

анталья (провинция)

происшествия

россия

сочи

следственный комитет россии (ск рф)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916044955_0:43:1057:638_1920x0_80_0_0_d608f129e863c802703ee7007ae1edee.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Причиной жесткой посадки самолета "Азимута" в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра, сообщила авиакомпания по итогам предварительного служебного расследования.Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб предварительно составил не менее 1 миллиона рублей, уточнили в ведомстве."Самолет двигался по установленным параметрам посадки, отклонений не наблюдалось. Во время приземления произошел непрогнозируемый сдвиг ветра, что стало причиной жесткой посадки. Экипаж сумел удержать воздушное судно на полосе", - говорится в сообщении перевозчика.Отмечается, что после остановки воздушного судна на полосе бортпроводники увидели задымление снаружи по левому борту и доложили командиру судна. Командир воздушного судна принял решение об эвакуации пассажиров и экипажа. На взлетно-посадочной полосе воспламенилось авиатопливо, вылившееся из деформированного топливного бака. Самолет не горел, отметили в авиакомпании.

https://ria.ru/20241126/egipet-1985820271.html

https://ria.ru/20241125/azimut-1985559392.html

анталья (провинция)

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анталья (провинция), происшествия, россия, сочи, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100)