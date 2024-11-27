https://ria.ru/20241127/azimut-1985921795.html
Авиакомпания назвала причину жесткой посадки "Азимута" в Анталье
Авиакомпания назвала причину жесткой посадки "Азимута" в Анталье - РИА Новости, 27.11.2024
Авиакомпания назвала причину жесткой посадки "Азимута" в Анталье
Причиной жесткой посадки самолета "Азимута" в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра, сообщила авиакомпания по итогам предварительного служебного... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T08:24
2024-11-27T08:24
2024-11-27T08:50
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следственный комитет россии (ск рф)
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sukhoi superjet 100 (ssj100)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Причиной жесткой посадки самолета "Азимута" в аэропорту Антальи стал непрогнозируемый сдвиг ветра, сообщила авиакомпания по итогам предварительного служебного расследования.Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб предварительно составил не менее 1 миллиона рублей, уточнили в ведомстве."Самолет двигался по установленным параметрам посадки, отклонений не наблюдалось. Во время приземления произошел непрогнозируемый сдвиг ветра, что стало причиной жесткой посадки. Экипаж сумел удержать воздушное судно на полосе", - говорится в сообщении перевозчика.Отмечается, что после остановки воздушного судна на полосе бортпроводники увидели задымление снаружи по левому борту и доложили командиру судна. Командир воздушного судна принял решение об эвакуации пассажиров и экипажа. На взлетно-посадочной полосе воспламенилось авиатопливо, вылившееся из деформированного топливного бака. Самолет не горел, отметили в авиакомпании.
https://ria.ru/20241126/egipet-1985820271.html
https://ria.ru/20241125/azimut-1985559392.html
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анталья (провинция), происшествия, россия, сочи, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Анталья (провинция), Происшествия, Россия, Сочи, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Авиакомпания назвала причину жесткой посадки "Азимута" в Анталье
Причиной жесткой посадки "Азимута" в аэропорту Антальи стал сдвиг ветра