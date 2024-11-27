В США рассказали, что произойдет с Украиной после завершения конфликта
AT: завершение конфликта на Украине будет сравнимо с развалом Югославии
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Завершение конфликта на Украине будет сравнимо с распадом Югославии, пишет American Thinker.
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"Сейчас есть вероятность того, что конфликт на Украине закончится прекращением огня, в результате которого Киев будет и дальше контролировать развалившееся государство на западе, а у Москвы под контролем будет украинская территория, простирающаяся вдоль побережья Черного моря от самой России до Крымского полуострова. Такой исход напоминает распад Югославии после войны в 90-х годах", — указал обозреватель.
Накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что многие чиновники в США признают, что Украину уже в течение нескольких месяцев могут подтолкнуть к переговорам с Россией для завершения конфликта и территориальных уступок.
В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
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