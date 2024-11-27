https://ria.ru/20241127/at-1986024986.html

В США рассказали, что произойдет с Украиной после завершения конфликта

В США рассказали, что произойдет с Украиной после завершения конфликта - РИА Новости, 27.11.2024

В США рассказали, что произойдет с Украиной после завершения конфликта

Завершение конфликта на Украине будет сравнимо с распадом Югославии, пишет American Thinker. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T15:57

2024-11-27T15:57

2024-11-27T20:45

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владимир путин

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Завершение конфликта на Украине будет сравнимо с распадом Югославии, пишет American Thinker."Сейчас есть вероятность того, что конфликт на Украине закончится прекращением огня, в результате которого Киев будет и дальше контролировать развалившееся государство на западе, а у Москвы под контролем будет украинская территория, простирающаяся вдоль побережья Черного моря от самой России до Крымского полуострова. Такой исход напоминает распад Югославии после войны в 90-х годах", — указал обозреватель.Автор статьи подчеркнул, что Украина могла избежать вооруженных действий, если бы решила оставаться нейтральным государством между Россией и западными странами.Накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что многие чиновники в США признают, что Украину уже в течение нескольких месяцев могут подтолкнуть к переговорам с Россией для завершения конфликта и территориальных уступок.В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20241127/panchenko-1985980440.html

https://ria.ru/20241127/priznanie-1985960904.html

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в мире, украина, россия, югославия, владимир путин