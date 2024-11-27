https://ria.ru/20241127/astana-1986011234.html

Кремль опубликовал кадры подготовки к встрече Путина в Астане

Кремль опубликовал кадры подготовки к встрече Путина в Астане - РИА Новости, 27.11.2024

Кремль опубликовал кадры подготовки к встрече Путина в Астане

Истребители Казахстана раскрасили небо над Астаной в цвета российского триколора по случаю государственного визита президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T15:04

2024-11-27T15:04

2024-11-27T19:22

казахстан

астана

россия

владимир путин

касым-жомарт токаев

в мире

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Истребители Казахстана раскрасили небо над Астаной в цвета российского триколора по случаю государственного визита президента РФ Владимира Путина. Кадры подготовки к торжественной встрече главы российского государства в аэропорту опубликованы в Telegram-канале Кремля. У взлетно-посадочной полосы аэропорта Астаны выстроилась рота почетного караула, шесть истребителей раскрасили небо над столицей Казахстана в белый, синий и красный цвета. Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетит страну с государственным визитом 27-28 ноября.

казахстан

астана

россия

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В Астане готовятся к встрече Путина Кремль показал, как в Астане готовятся встречать Путина. 2024-11-27T15:04 true PT0M35S

Видео из кабины казахстанских истребителей, сопровождавших борт президента России Видео из кабины казахстанских истребителей, сопровождавших борт №1 президента России над Казахстаном. Казахстанские пилоты летят на российских многоцелевых истребителях СУ-30СМ. 2024-11-27T15:04 true PT0M41S

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казахстан, астана, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире, видео