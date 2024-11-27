https://ria.ru/20241127/astana-1986011234.html
Кремль опубликовал кадры подготовки к встрече Путина в Астане
Кремль опубликовал кадры подготовки к встрече Путина в Астане - РИА Новости, 27.11.2024
Кремль опубликовал кадры подготовки к встрече Путина в Астане
Истребители Казахстана раскрасили небо над Астаной в цвета российского триколора по случаю государственного визита президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T15:04
2024-11-27T15:04
2024-11-27T19:22
казахстан
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владимир путин
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в мире
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Истребители Казахстана раскрасили небо над Астаной в цвета российского триколора по случаю государственного визита президента РФ Владимира Путина. Кадры подготовки к торжественной встрече главы российского государства в аэропорту опубликованы в Telegram-канале Кремля. У взлетно-посадочной полосы аэропорта Астаны выстроилась рота почетного караула, шесть истребителей раскрасили небо над столицей Казахстана в белый, синий и красный цвета. Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетит страну с государственным визитом 27-28 ноября.
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В Астане готовятся к встрече Путина
Кремль показал, как в Астане готовятся встречать Путина.
2024-11-27T15:04
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Видео из кабины казахстанских истребителей, сопровождавших борт президента России
Видео из кабины казахстанских истребителей, сопровождавших борт №1 президента России над Казахстаном. Казахстанские пилоты летят на российских многоцелевых истребителях СУ-30СМ.
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казахстан, астана, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире, видео
Казахстан, Астана, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, В мире
Кремль опубликовал кадры подготовки к встрече Путина в Астане
В Астане истребители раскрасили небо в цвета флага России в честь визита Путина