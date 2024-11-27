https://ria.ru/20241127/astana-1985901169.html

В Астане откроется филиал МГИМО, заявил Путин

В Астане откроется филиал МГИМО, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2024

В Астане откроется филиал МГИМО, заявил Путин

Филиал МГИМО МИД России откроется в Астане в ближайшее время, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T01:05

2024-11-27T01:05

2024-11-27T01:05

россия

астана

казахстан

владимир путин

мгимо

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Филиал МГИМО МИД России откроется в Астане в ближайшее время, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда", опубликованной на сайте Кремля. Путин отметил, что традиционно важное место в палитре российско-казахстанского взаимодействия занимают гуманитарные обмены. И с российской, и с казахстанской стороны, по его словам, многое делается для расширения сотрудничества в культуре, спорте, по линии общественных и молодёжных кругов и, конечно же, в сфере образования. "В российских вузах обучается порядка 60 тысяч казахстанских студентов. В Казахстане успешно работают филиалы многих ведущих российских университетов, включая МГУ имени Ломоносова. Уже в ближайшее время в Астане откроется и филиал МГИМО МИД России, среди выпускников которого много известных казахстанцев, включая Касым-Жомарта Кемелевича Токаева", - говорится в статье.

https://ria.ru/20241127/putin-1985896825.html

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астана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, астана, казахстан, владимир путин, мгимо, в мире