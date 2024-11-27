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В Астане откроется филиал МГИМО, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2024
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01:05 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/astana-1985901169.html
В Астане откроется филиал МГИМО, заявил Путин
В Астане откроется филиал МГИМО, заявил Путин - РИА Новости, 27.11.2024
В Астане откроется филиал МГИМО, заявил Путин
Филиал МГИМО МИД России откроется в Астане в ближайшее время, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T01:05
2024-11-27T01:05
россия
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казахстан
владимир путин
мгимо
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Филиал МГИМО МИД России откроется в Астане в ближайшее время, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда", опубликованной на сайте Кремля. Путин отметил, что традиционно важное место в палитре российско-казахстанского взаимодействия занимают гуманитарные обмены. И с российской, и с казахстанской стороны, по его словам, многое делается для расширения сотрудничества в культуре, спорте, по линии общественных и молодёжных кругов и, конечно же, в сфере образования. "В российских вузах обучается порядка 60 тысяч казахстанских студентов. В Казахстане успешно работают филиалы многих ведущих российских университетов, включая МГУ имени Ломоносова. Уже в ближайшее время в Астане откроется и филиал МГИМО МИД России, среди выпускников которого много известных казахстанцев, включая Касым-Жомарта Кемелевича Токаева", - говорится в статье.
https://ria.ru/20241127/putin-1985896825.html
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россия, астана, казахстан, владимир путин, мгимо, в мире
Россия, Астана, Казахстан, Владимир Путин, МГИМО, В мире
В Астане откроется филиал МГИМО, заявил Путин

Путин пообещал, что в Астане скоро откроется филиал МГИМО МИД России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГорода мира. Астана
Города мира. Астана - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Филиал МГИМО МИД России откроется в Астане в ближайшее время, говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее" для газеты "Казахстанская правда", опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что традиционно важное место в палитре российско-казахстанского взаимодействия занимают гуманитарные обмены. И с российской, и с казахстанской стороны, по его словам, многое делается для расширения сотрудничества в культуре, спорте, по линии общественных и молодёжных кругов и, конечно же, в сфере образования.
"В российских вузах обучается порядка 60 тысяч казахстанских студентов. В Казахстане успешно работают филиалы многих ведущих российских университетов, включая МГУ имени Ломоносова. Уже в ближайшее время в Астане откроется и филиал МГИМО МИД России, среди выпускников которого много известных казахстанцев, включая Касым-Жомарта Кемелевича Токаева", - говорится в статье.
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РоссияАстанаКазахстанВладимир ПутинМГИМОВ мире
 
 
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