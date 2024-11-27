https://ria.ru/20241127/arest-1985902972.html
Арест экс-мэра Избербаша продлили до 29 декабря
Арест экс-мэра Избербаша продлили до 29 декабря - РИА Новости, 27.11.2024
Арест экс-мэра Избербаша продлили до 29 декабря
Арест бывшему мэру дагестанского Избербаша Магомеду Исакову, подозреваемому в получении взятки в размере 3,9 миллиона рублей, продлили до 29 декабря, сообщили... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T01:31
2024-11-27T01:31
2024-11-27T01:31
происшествия
избербаш
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 27 ноя - РИА Новости. Арест бывшему мэру дагестанского Избербаша Магомеду Исакову, подозреваемому в получении взятки в размере 3,9 миллиона рублей, продлили до 29 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Махачкалы. "Советский районный суд Махачкалы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исакова до 29 декабря 2024 года", – сообщила собеседница агентства. Исаков был задержан и арестован в начале октября, будучи действующим главой Избербаша. По версии следствия, в 2019 году градоначальник получил взятку в общей сумме 3,9 миллиона рублей от застройщика за невоспрепятствование строительству многоквартирного дома на земельном участке в черте города.
https://ria.ru/20241125/rostov-1985631676.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, избербаш, махачкала
Происшествия, Избербаш, Махачкала
Арест экс-мэра Избербаша продлили до 29 декабря
Арест экс-мэра Избербаша Исакова по делу о взятке продлили до 29 декабря