https://ria.ru/20241127/arest-1985902972.html

Арест экс-мэра Избербаша продлили до 29 декабря

Арест экс-мэра Избербаша продлили до 29 декабря - РИА Новости, 27.11.2024

Арест экс-мэра Избербаша продлили до 29 декабря

Арест бывшему мэру дагестанского Избербаша Магомеду Исакову, подозреваемому в получении взятки в размере 3,9 миллиона рублей, продлили до 29 декабря, сообщили... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T01:31

2024-11-27T01:31

2024-11-27T01:31

происшествия

избербаш

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 27 ноя - РИА Новости. Арест бывшему мэру дагестанского Избербаша Магомеду Исакову, подозреваемому в получении взятки в размере 3,9 миллиона рублей, продлили до 29 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Махачкалы. "Советский районный суд Махачкалы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исакова до 29 декабря 2024 года", – сообщила собеседница агентства. Исаков был задержан и арестован в начале октября, будучи действующим главой Избербаша. По версии следствия, в 2019 году градоначальник получил взятку в общей сумме 3,9 миллиона рублей от застройщика за невоспрепятствование строительству многоквартирного дома на земельном участке в черте города.

https://ria.ru/20241125/rostov-1985631676.html

избербаш

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, избербаш, махачкала