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МИД предписал корреспондентам ARD покинуть Россию - РИА Новости, 27.11.2024
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15:24 27.11.2024 (обновлено: 16:32 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/ard-1986016627.html
МИД предписал корреспондентам ARD покинуть Россию
МИД предписал корреспондентам ARD покинуть Россию - РИА Новости, 27.11.2024
МИД предписал корреспондентам ARD покинуть Россию
Журналисты немецкого вещателя ARD должны покинуть Россию в ответ на закрытие властями ФРГ корпункта Первого канала, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T15:24
2024-11-27T16:32
ard
россия
в мире
германия
мария захарова
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Журналисты немецкого вещателя ARD должны покинуть Россию в ответ на закрытие властями ФРГ корпункта Первого канала, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге."Немецким корреспондентам в ответ на недружественные действия официального Берлина, которые были предприняты в отношении российских корреспондентов, &lt;…&gt; в качестве зеркальной меры предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и покинуть территорию Российской Федерации в установленные сроки", — сказала она. Ранее в среду Первый канал сообщил, что власти ФРГ закрывают его немецкое бюро, а корреспондент и оператор должны покинуть страну в первой половине декабря. Подчеркивалось, что это наказание за правду и профессионализм. За последнее время ЕС ввел санкции против некоторых крупных российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет деятельности российских СМИ в Евросоюзе создал опасный прецедент, который несет угрозу свободе прессы.
https://ria.ru/20241126/diplomat-1985797645.html
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ard, россия, в мире, германия, мария захарова, берлин (город)
ARD, Россия, В мире, Германия, Мария Захарова, Берлин (город)
МИД предписал корреспондентам ARD покинуть Россию

МИД предписал корреспондентам ARD покинуть Россию в качестве зеркальной меры

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Журналисты немецкого вещателя ARD должны покинуть Россию в ответ на закрытие властями ФРГ корпункта Первого канала, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
"Немецким корреспондентам в ответ на недружественные действия официального Берлина, которые были предприняты в отношении российских корреспондентов, <…> в качестве зеркальной меры предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и покинуть территорию Российской Федерации в установленные сроки", — сказала она.
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Ранее в среду Первый канал сообщил, что власти ФРГ закрывают его немецкое бюро, а корреспондент и оператор должны покинуть страну в первой половине декабря. Подчеркивалось, что это наказание за правду и профессионализм.
За последнее время ЕС ввел санкции против некоторых крупных российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет деятельности российских СМИ в Евросоюзе создал опасный прецедент, который несет угрозу свободе прессы.
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