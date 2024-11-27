https://ria.ru/20241127/ard-1986016627.html

МИД предписал корреспондентам ARD покинуть Россию

МИД предписал корреспондентам ARD покинуть Россию - РИА Новости, 27.11.2024

МИД предписал корреспондентам ARD покинуть Россию

Журналисты немецкого вещателя ARD должны покинуть Россию в ответ на закрытие властями ФРГ корпункта Первого канала, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T15:24

2024-11-27T15:24

2024-11-27T16:32

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мария захарова

берлин (город)

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Журналисты немецкого вещателя ARD должны покинуть Россию в ответ на закрытие властями ФРГ корпункта Первого канала, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге."Немецким корреспондентам в ответ на недружественные действия официального Берлина, которые были предприняты в отношении российских корреспондентов, <…> в качестве зеркальной меры предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и покинуть территорию Российской Федерации в установленные сроки", — сказала она. Ранее в среду Первый канал сообщил, что власти ФРГ закрывают его немецкое бюро, а корреспондент и оператор должны покинуть страну в первой половине декабря. Подчеркивалось, что это наказание за правду и профессионализм. За последнее время ЕС ввел санкции против некоторых крупных российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет деятельности российских СМИ в Евросоюзе создал опасный прецедент, который несет угрозу свободе прессы.

https://ria.ru/20241126/diplomat-1985797645.html

https://ria.ru/20241123/feyki-1985337759.html

россия

германия

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ard, россия, в мире, германия, мария захарова, берлин (город)