МИД предписал корреспондентам ARD покинуть Россию
МИД предписал корреспондентам ARD покинуть Россию в качестве зеркальной меры
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Журналисты немецкого вещателя ARD должны покинуть Россию в ответ на закрытие властями ФРГ корпункта Первого канала, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
"Немецким корреспондентам в ответ на недружественные действия официального Берлина, которые были предприняты в отношении российских корреспондентов, <…> в качестве зеркальной меры предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и покинуть территорию Российской Федерации в установленные сроки", — сказала она.
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Ранее в среду Первый канал сообщил, что власти ФРГ закрывают его немецкое бюро, а корреспондент и оператор должны покинуть страну в первой половине декабря. Подчеркивалось, что это наказание за правду и профессионализм.
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