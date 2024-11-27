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На Новом Арбате произошло ДТП с участием четырех автомобилей - РИА Новости, 27.11.2024
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15:44 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/arbat-1986021420.html
На Новом Арбате произошло ДТП с участием четырех автомобилей
На Новом Арбате произошло ДТП с участием четырех автомобилей - РИА Новости, 27.11.2024
На Новом Арбате произошло ДТП с участием четырех автомобилей
ДТП с участием четырех автомобилей произошло на улице Новый Арбат, движение в районе аварии затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T15:44
2024-11-27T15:44
происшествия
новый арбат
россия
москва
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ДТП с участием четырех автомобилей произошло на улице Новый Арбат, движение в районе аварии затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На улице Новый Арбат, в районе дома 31/12, произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что движение в районе ДТП затруднено. В столичной полиции РИА Новости уточнили, что пострадавших нет.
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происшествия, новый арбат, россия, москва
Происшествия, Новый Арбат, Россия, Москва
На Новом Арбате произошло ДТП с участием четырех автомобилей

На улице Новый Арбат в Москве произошло ДТП с участием четырех автомобилей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ДТП с участием четырех автомобилей произошло на улице Новый Арбат, движение в районе аварии затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На улице Новый Арбат, в районе дома 31/12, произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что движение в районе ДТП затруднено.
В столичной полиции РИА Новости уточнили, что пострадавших нет.
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