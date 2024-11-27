https://ria.ru/20241127/arbat-1986021420.html

На Новом Арбате произошло ДТП с участием четырех автомобилей

На Новом Арбате произошло ДТП с участием четырех автомобилей - РИА Новости, 27.11.2024

На Новом Арбате произошло ДТП с участием четырех автомобилей

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на улице Новый Арбат, движение в районе аварии затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T15:44

2024-11-27T15:44

2024-11-27T15:44

происшествия

новый арбат

россия

москва

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ДТП с участием четырех автомобилей произошло на улице Новый Арбат, движение в районе аварии затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На улице Новый Арбат, в районе дома 31/12, произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что движение в районе ДТП затруднено. В столичной полиции РИА Новости уточнили, что пострадавших нет.

https://ria.ru/20241126/prigovor-1985755269.html

новый арбат

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происшествия, новый арбат, россия, москва